Un député envoie une carte de Noël datant de... 2015 !

À l’approche du temps des Fêtes, je souhaite à toutes et à tous, et plus particulièrement aux citoyennes et citoyens des Chutes-de-la-Chaudière, un très joyeux temps des Fêtes et une année 2018 sous le signe du bonheur et de la prospérité. #CAQ #Assnathttps://t.co/p9obzUlmRo