Un échec était prévisible

Accepter d’organiser une course de Formule électrique représente un pari plus qu’audacieux. C’est une aventure qui vous dirige tout droit vers le gouffre financier, comme l’a décrit la mairesse Valérie Plante.

N’eût été l’entêtement de Denis Coderre, pour qui la dépense n’était pas une priorité dans ce dossier, la FE n’aurait jamais débarqué à Montréal.

Et aucun promoteur, dont les recettes aux guichets et le partenariat avec des commanditaires sont essentiels à la survie de l’événement, n’aurait accepté de se lancer dans cette aventure périlleuse.

Evenko s’en lave les mains

« Ce n’est pas un “si”, mais un “quand” », s’était exclamé l’ex-maire de Montréal après sa mission à Miami, en mars 2015. Coderre y tenait, à sa course, mais il tenait aussi à confier le rôle d’organisateur à evenko, même si l’entreprise n’avait aucune expertise dans les événements de course automobile.

Si evenko a plongé dans cette galère, c’est qu’elle était assurée de ne pas devoir assumer les pertes financières, lesquelles seraient plutôt essuyées par « Montréal, c’est électrique » (MCE), une organisation à but non lucratif créée par Coderre. Avec les résultats que l’on connaît.

Grosse dette

Aujourd’hui, MCE doit un peu plus de quatre millions au Championnat de la Formule E, montant qui était notamment destiné à payer les droits de la course. Le contrat, valide jusqu’en 2019 inclusivement, stipule que ces droits sont fixés à plus de six millions par année.

Pour se libérer de cette dette, MCE pourrait déclarer faillite sous peu.

Force est aussi de constater que, malgré la présence de plus en plus soutenue des grands constructeurs automobiles en FE, le championnat ne lève pas.

Si BMW, Audi, Nissan, Jaguar, sans oublier Mercedes et Porsche l’an prochain, ont accepté d’y participer, c’est que leur engagement n’exige pas des sommes astronomiques et qu’il représente un banc d’essai pour élaborer de nouvelles technologies.

Malaise

Mais la FE démontre un malaise encore plus profond. Seules deux escales du calendrier inaugural – dont la première course a été disputée en septembre 2014 – sont maintenues au calendrier de la quatrième saison, qui s’est amorcée le 2 décembre dernier.

On aurait pu dire une seule (Berlin), puisque la course de Punta del Este, en Uruguay, qui ne souhaitait pas revenir, a remplacé au pied levé il y a quelques semaines l’épreuve initialement prévue à Sao Paulo, au Brésil, le 17 mars 2018. On s’interroge aussi sur la tenue ou non des deux épreuves de New York, prévues pour la mi-juillet l’an prochain.

Enfin, malgré la présence de quelques ex-pilotes de F1 dont aucun n’a gagné de Grand Prix, la FE manque de vedettes, de ces Lewis Hamilton, Sebastian Vettel ou Fernando Alonso qui font déplacer les foules.