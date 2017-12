Une saison sous le signe du changement

Si les séries débutaient aujourd’hui, pas moins de huit des 12 équipes qui seraient qualifiées n’étaient pas du portrait l’an passé, comme quoi il n’y a jamais rien d’acquis dans la NFL.

Actuellement, les Jaguars, Bills et Titans seraient parmi les élus dans la conférence américaine qui n’étaient pas du grand bal en janvier dernier. Dans la conférence nationale, les Eagles, Vikings, Rams, Saints et Panthers seraient les nouveaux représentants.

Le portrait peut encore changer de manière importante avec deux semaines à faire au calendrier, mais tout indique que les séries se dérouleront sous le signe du renouveau.

Présentement, dans la conférence nationale, les quatre meneurs de division (les Eagles et Vikings sont déjà sacrés champions) ont tous raté les séries il y a un an. Depuis que la NFL a adopté le format actuel des divisions en 2002, jamais cette situation ne s’est produite.

Et voilà que des habituels abonnés aux éliminatoires se retrouvent le bec à l’eau. Les Packers sont officiellement exclus des séries pour la première fois depuis 2008, dans ce qui était à l’époque la première saison d’Aaron Rodgers à titre de quart-arrière partant. Les Seahawks subiraient le même sort pour la première fois depuis 2011 si les séries débutaient tout de suite.

ÉQUIPES À SURVEILLER

Dans l’association américaine, il ne faudrait pas s’étonner de voir les Ravens se faufiler en séries. Avec des matchs à venir face aux pauvres Colts et Bengals, une fiche de 10-6 semble réaliste. Ils pourraient ainsi se frayer un chemin devant les Titans, qui ont la lourde commande de survivre aux Rams et Jaguars dans les deux prochaines semaines.

Les Bills auront aussi fort à faire pour rester dans le portrait, eux qui doivent affronter leur éternelle bête noire, les Patriots, dimanche. S’ils échouent ce cruel test, une fiche de 7-5 ou 6-6 dans leur conférence pourrait leur causer des maux de tête en cas de bris d’égalité.

Les Chargers ont reculé d’un bon pas avec une défaite face aux Chiefs, mais peuvent toujours rêver d’une place comme meilleurs deuxièmes avec des matchs accessibles à venir face aux Jets et Raiders.

Advenant le cas où ils présenteraient une fiche de 9-7 en fin de parcours tout comme les Bills, ils détiendraient le bris d’égalité en vertu de leur victoire contre eux. Les Titans ont toutefois le meilleur dossier dans la conférence parmi ces trois clubs, donc leur chien n’est pas mort.

Dans la Nationale, les Falcons sont actuellement semés sixièmes, mais ils feront face aux Saints et aux Panthers pour clore le calendrier. Ils ont toutefois battu les Lions, Cowboys et Seahawks, qui sont les trois équipes qui cognent à la porte tout juste derrière eux.

La fin de saison s’annonce donc intéressante et malgré la présence de visages familiers, les séries proposeront plusieurs nouvelles têtes d’affiche.

Joueur à surveiller

Ezekiel Elliott - Porteur, Cowboys

C’est le grand retour du porteur étoile des Cowboys, qui a finalement purgé sa suspension de six matchs au terme d’une interminable bataille juridique contre la NFL. Avant de quitter la scène, Elliott était tout feu tout flamme avec trois matchs de plus de 100 verges au sol à ses quatre derniers, avec six touchés. Les Cowboys l’utiliseront à souhait face aux Seahawks.