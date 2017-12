FUGÈRE, Thérèse

née Labelle



À Montréal, le 17 décembre 2017, à l’âge de 88 ans, est décédée Mme Thérèse Labelle, épouse de feu M. Bernard Fugère.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Johanne (Gilles), Normand et Alain, son petit-fils Carl, son arrière-petite-fille Rafaelle, sa soeur Lise, ses belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 22 décembre de 17h à 20h au147, BOUL. ARTHUR SAUVÉSAINT-EUSTACHE450-473-5934Une liturgie de la Parole sera célébrée ce même jour à 20h en la chapelle du salon.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la SPCA de Montréal.