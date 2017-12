MARTEL, Bernard



Subitement, le 15 décembre 2017, à l’âge de 85 ans, est décédé monsieur Bernard Martel, de Ste-Martine, époux de madame Claire Bessette.Il laisse également dans le deuil ses fils Gaétan (Martine), Alain (Claudine) et Daniel (Jenny), ses petits-enfants Annick, Julie, Maxime, Benjamin et Laurianne, ses trois arrière-petits-enfants, son frère Jules (Thérèse), ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces, autres parents et amis.La famille vous accueillera vendredi le 22 décembre de 18h30 à 21h30, ainsi que samedi le 23 décembre à compter de 9h, à la:Les funérailles suivront, ce même samedi à 11h, en l’église paroissiale de Ste-Martine.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à l’Institut et hôpital neurologiques de Montréal.