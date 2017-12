RAIL (née St-Pierre), Gisèle



À Laval, le 6 décembre, à l’âge de 89 ans, est décédée Mme Gisèle St-Pierre, épouse de feu Ulric Rail.Elle laisse dans le deuil ses enfants Hélène (Noël Gagnon), Suzanne (Mario Bélanger) et Charles, ses petits-enfants Charles, Michel et Stéphanie et leurs conjoint-e-s, ses arrière-petits-enfants, sa soeur Pierrette, ainsi que parents et amis.Les funérailles ont été célébrées dans la plus stricte intimité.