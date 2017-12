Nouveau revers pour Bombardier et sa C Series à Washington

Bombardier et le gouvernement Trudeau affirment évaluer toutes les options à leur disposition après que Washington ait confirmé mercredi sa décision d’imposer une surtaxe de 292 % à tous les avions C Series vendus aux États-Unis.

Sans surprise, le Département du commerce (DOC) des États-Unis a accordé une victoire sur toute la ligne à Boeing, qui accuse Bombardier d’avoir vendu ses avions C Series à des prix « dérisoires », et d’être subventionné par les gouvernements du Québec, du Canada et du Royaume-Uni.

Des droits antidumping de 79,82 %, et des droits compensatoires de 212,39 % seront appliqués à chacun des 76 appareils vendus par l’entreprise québécoise à Delta Air Lines, a tranché le DOC. Cette décision « finale » en confirme une autre, préliminaire celle-là, rendue en octobre.

Ottawa se dit « vivement préoccupé » par la « nature protectionniste » du verdict.

« Nous examinerons les décisions définitives pour envisager les prochaines démarches à entreprendre et les possibilités en matière d’appel », a fait savoir la ministre des Affaires étrangères, Chrystia Freeland.

Le vice-président de Bombardier Mike Nadolski a affirmé que la décision du DOC n’a « rien à voir » avec la réalité, « et ignore les pratiques commerciales en vigueur depuis longtemps dans l’industrie aéronautique, y compris les prix de lancement et le financement de plusieurs milliards de dollars des programmes d’avions ». Bombardier fait valoir depuis longtemps que Boeing est tout autant subventionné que Bombardier.

Ottawa envisage notamment de porter appel de la décision devant un comité indépendant en vertu de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA), ou encore de soumettre le différend à l’Organisation mondiale du commerce (OMC).

Boeing crie victoire

La décision d’aujourd’hui « valide les plaintes de Boeing concernant les prix de Bombardier aux États-Unis, des prix qui ont nui à notre main-d’œuvre et à l’industrie américaine », a pour sa part fait valoir Boeing.

Rappelons toutefois que cette décision demeure surtout symbolique pour l’instant. D’une part parce que son application est conditionnelle à celle de la Commission du commerce international (ITC) des États-Unis. La surtaxe de 292 % s’appliquera seulement si l’ITC détermine que la vente des C Series à Delta a causé des torts à Boeing.

Cette décision de l’ITC est attendue en février 2018.

« Notre confiance dans une décision juste et équitable de l’ITC est en chute libre », a commenté le coordonnateur du syndicat des machinistes de Bombardier, David Chartrand, blâmant « le climat protectionniste » mis en place par l’administration Trump « affecte les institutions fédérales américaines ».

En outre, Delta a affirmé lundi devant l’ITC qu’elle n’avait pas l’intention de prendre possession des avions Bombardier assemblés à Mirabel. Afin d’éviter cette surtaxe, elle attendra plutôt que des C Series sortent d’une nouvelle chaîne de fabrication située Mobile, en Alabama, même si cela retarde de 2 ans la livraison des nouveaux appareils.

Rappel

Rappelons qu’en 2016, 75 avions C Series ont été vendus à Delta, 1er client « majeur » de Bombardier pour ses avions C Series.

Un an plus tard, Boeing a porté plainte, affirmant que Bombardier a fait du « dumping », ou vendu ses avions à des prix dérisoires.

Le gouvernement américain s’est rangé derrière Boeing et a imposé une surtaxe de 300 % pour chaque avion en octobre dernier, dans une décision « préliminaire », qui précédait celle de mercredi.

Bombardier répète depuis longtemps que la plainte de Boeing est « une attaque non fondée » envers Bombardier et Delta.