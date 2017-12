BRETON, Bertrand



À Varennes, le 13 décembre 2017, à l’âge de 80 ans, est décédé M. Bertrand Breton, briqueteur retraité d’Arcelor Mittal, époux de Mme Cécile Mailhot.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Marthe (Michel Dubois), Jean-Paul (Nathalie Colpron), Alain (Lyne Gaudette), Chantal, ses petits-enfants Francesca (Karl), Michel (Eric), Fanny (Vincent), Jeffrey (Hertel), Catherine (Frédéric), Alexandra, Audrey, Frédéric (Caroline) et Josianne (Éric), ses arrière-petits-enfants, ses frères, ses soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 6 janvier 2018 à compter de 12h à la Basilique Sainte-Anne de Varennes. Les funérailles, en présence des cendres, auront lieu le même jour à 13h en la Basilique Ste-Anne, 195, rue Sainte-Anne, Varennes.La famille remercie le personnel soignant de l’hôpital Charles-Lemoyne pour les bons soins prodigués à M. Breton.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l’Association Pulmonaire Québec ou à la Fondation Hôpital Charles-Lemoyne.277, RUE STE-ANNE, VARENNEScfpierretetreault@videotron.caTél. (450) 652-9131 Téléc. (450) 655-0941