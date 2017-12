RACINE, Mariette

née Deschamps



À Cazaville, le dimanche 17 décembre 2017, à l'âge de 68 ans, est décédée Mariette Deschamps, épouse de feu Luc Racine.Elle laisse dans le deuil son fils unique Stéphane, ses soeurs Thérèse, Yvette et Louise, son frère Léo ainsi que plusieurs neveux et nièces, parents et amis.La famille accueillera parents et amis le vendredi 29 décembre de 19h à 21h et le samedi 30 décembre de 9h à 10h30 au salon funéraire170 RUE CHÂTEAUGUAYHUNTINGDONLes funérailles auront lieu le samedi 30 décembre à 11h à l'église Saint-Joseph de Huntingdon.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par l'envoi de dons à la Société canadienne du cancer.RODRIGUE MONTPETIT & FILS INC.Les messages de sympathie peuvent être transmis au www.rodriguemontpetitfils.com