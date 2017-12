COMTOIS, Gilles



À Montréal, le 18 décembre 2017, à l’âge de 77 ans, est décédé M. Gilles Comtois, époux de Mme Hélène Chartier.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa soeur Louise Paquette, ses belles-soeurs Bernice, Lise et Peggy, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera le jeudi 28 décembre 2017 de 14h à 16h à la:Une liturgie de la Parole aura lieu le même jour à 16h en la chapelle de la résidence funéraire.