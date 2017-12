LECOMPTE, Albertine

née Desjardins



De Saint-Augustin, le 17 décembre 2017, à l’âge de 98 ans, est décédée Mme Albertine Desjardins, épouse de feu M. Roger Lecompte.Précédée de son fils feu Jean-Guy et de ses filles feu Monique et feu Louise, elle laisse dans le deuil son fils Jacques, ses petits-enfants: Patricia et Mike, ses arrière-petits-enfants: Kim, Samuel et Léa-Rose, sa soeur Malvina et de nombreux autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le jeudi 21 décembre de 14h à 17h et de 19h à 21h et le vendredi 22 décembre dès 9h30, au complexe funéraire:SAINT-AUGUSTIN, MIRABEL450-473-5934Les funérailles auront lieu à 11h, le vendredi 22 décembre en l’église de Saint-Augustin et de là au cimetière paroissial.