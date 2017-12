DOUVILLE, Des Neiges

(née Parent)



Le 15 décembre 2017, à l’âge de 81 ans, est décédée madame Des Neiges Parent, épouse de feu André Douville et mère de feu Bernard Douville.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Léonel (Johanne), Réal (Louise), Jean (Lucie), ses petits-enfants et ses arrières petits-enfants. Elle laisse également dans le deuil ses soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances au:McMASTERVILLE, QC, J3G 0K5Tél. 450 467-4780 www.salondemers.comle samedi 23 décembre 2017 dès 10h30, une liturgie de la Parole suivra à 11h30 au salon.