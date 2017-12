CÔTÉ De VINCENTIS

Thérèse



À St-Jean-sur-Richelieu, le 15 décembre 2017, à l’âge de 89 ans, est décédée Mme Thérèse Côté De Vincentis, épouse de feu Frank De Vincentis.Elle laisse dans le deuil ses enfants Carole, Linda (Pierre), Suzanne (Sylvio), Diane (Jean-Paul), Sylvain (Sylvie) et Danny (Donna), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses belles-soeurs, ainsi qu’autres parents et amis.La famille recevra les condoléances jeudi le 21 décembre 2017 au complexe:de 10h à 12h et de 13h à 20h.Une cérémonie religieuse suivra à 20h.