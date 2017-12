MASSÉ, Soeur Claire, fdls



C’est avec regret que les Filles de la Sagesse font part du décès de Sr Claire Massé, survenu paisiblement, à Montréal, le 17 décembre 2017, à l’âge de 90 ans, après 64 ans de vie consacrée. Elle était la fille de feu Ludger Massé et de feu Laurette Provencher.Soeur Claire a été, entre autres, professeur à Ste-Agathe-des-Monts et au collège Montfortain de Papineauville. Les dernières années de sa vie active se passèrent dans un service bénévole au Jardin botanique de Montréal, où elle a vécu des jours d’accueil, de joie et d’émerveillement.Outre ses consoeurs, Filles de la Sagesse, elle laisse dans le deuil ses quatre soeurs Blandine, Lucille, Fleurette, Angèle, s.a.s.v. ainsi que plusieurs neveux et nièces et autres parents et ami(e)s.Elle sera exposée le jeudi 21 décembre à compter de 15h00, à la:DES SOEURS DE LA PROVIDENCE5655, RUE DE SALABERRY, MONTRÉALUn rassemblement de prière aura lieu le soir même à 19h30. Les funérailles seront célébrées le vendredi 22 décembre 2017, à 10h00 à la chapelle. L’inhumation suivra à Dorval, au cimetière de la Paroisse La Présentation de la Sainte-Vierge, 665, avenue de l’Église.