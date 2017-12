BELLEFLEUR, Romain



C’est avec une infinie tristesse que nous vous informons du décès de notre père, Romain Bellefleur, survenu le jeudi 14 décembre au CHSLD du groupe Champlain à Châteauguay. Il était l’époux de feu Lisette Gervais (2013).Il laisse dans le deuil ses enfants adorés Louise (Daniel Roy), Danielle (Jacques Mercier), Alain (Ginette Rémillard), Lucie et Monique. Il manquera aussi à ses petits-enfants Virginie, Alexandre, Pierre-Olivier, Élisabeth, Carl, Marie-Christine et Julien. Il laisse également dans le deuil sa soeur Mariette et son frère Laurent (Claudette Livernois) et plusieurs autres membres de la famille.Il a été confié au salon funéraire:www.poissantetfils.caLa famille accueillera les visiteurs en l’église paroissiale de St-Constant, le samedi 23 décembre à compter de 13 heures. Suivront les funérailles à 14 heures.Des remerciements sincères au personnel du CHSLD Champlain pour leur approche humaine, leur gentillesse et l’excellence des soins.