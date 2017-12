MEILLEUR, Paul-Émile



À St-Jérôme, le 15 décembre 2017, est décédé à l’âge de 93 ans et 9 mois, M. Paul-Émile Meilleur, époux de feu Alice Vermette.Il laisse dans le deuil ses enfants Nicole (André), Lise (François), Michel (Manon), Hélène (André) et Pierre (Brigitte), ses petits-enfants Éric, Patrick, Karine, Sylvain, Nicolas, Marc-Antoine, Philippe et Charles, ses 7 arrière-petits-enfants, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ainsi que parents et amis.La famille recevra vos condoléances ce vendredi 22 décembre de 14h à 17h et de 19h à 22h ainsi que samedi, jour des funérailles, à compter de 12h au salon de la:400, LABELLE, ST-JÉRÔME450-438-1234www.maisontrudel.comLes funérailles seront célébrées ce même samedi à 14h en la Cathédrale de St-Jérôme.