Accès à un médecin de famille: Québec rate sa cible

Le ministre Gaétan Barrette se félicite de l’inscription d’un million de Québécois à un médecin de famille depuis son entrée en poste, bien que les omnipraticiens aient raté la cible fixée par la loi 20.

«Au 1er décembre 2017, nous avons passé la frontière, le jalon de 1 million de citoyens et citoyennes du Québec inscrits à un médecin de famille de plus qu'à notre arrivée en 2014 – au 1er décembre 2014 –, il y avait 1 001 040 citoyens, citoyennes de tous âges nouvellement inscrits de plus à un médecin de famille par rapport à notre entrée en 2014», a annoncé le ministre de la Santé, mercredi matin.

Pourtant, la loi 20 visait à inscrire 1,3 million de citoyens en date du 31 décembre 2017, reconnaît Gaétan Barrette, une cible qui ne sera pas atteinte.

La loi adoptée en 2015, puis suspendue, visait à inscrire 85% de la population québécoise, alors que ce sont plutôt 79% des Québécois qui ont accès à un médecin de famille aujourd’hui.

Préinscription

Le ministre assure que la cible de 85% sera atteinte au cours du prochain trimestre, notamment grâce à la préinscription, qui permet d’ajouter des citoyens sur leurs listes sans les avoir d’abord rencontrés, contrairement à ce que le prévoyait la loi 20.

Mais le ministre Barrette se défend de doper ainsi artificiellement les données, puisqu’un patient inscrit aura accès au médecin. «Si je vous inscris sans avoir fait au préalable, parce que c'était la condition initiale, l'examen complet, il va avoir lieu, cet examen-là, dans une visite ultérieure, souligne le ministre. Mais si je vous inscris, je vais être disponible pour vous voir.»

Bien que les omnipraticiens aient raté la cible, les pénalités prévues par la loi 20 ne s’appliqueront pas pour le moment. Gaétan Barrette prévoit que la cible de 1,3 million de citoyens inscrits sera atteinte au cours du prochain trimestre.

Par la suite, la loi 20 demeurera suspendue pour une période probatoire d’environ deux ans, le temps de s’assurer que le nombre de patients pris en charge demeure stable, a expliqué le ministre. Si tel est le cas, la loi 20 sera éventuellement abrogée.

