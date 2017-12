Accorder le dessert avec la bière

Les Fêtes riment souvent avec abus à table, que ce soit sous forme solide ou liquide. En parlant d’abus, on ne se tanne pas des fameux desserts de Noël et pour les apprécier encore plus, pourquoi ne pas les accompagner de bières modernes et bien québécoises qui en enrichissent la dégustation ? Au diable le verre de lait !

4 bières qui accompagnent bien la bûche de Noël

Lait Frappé Choco-Stout Photo courtoisie Brasseurs sur Demande, à Québec

Uniquement en vente à La Maison des Bières, rue de Lanaudière, Montréal

Le nez : Fudge, vanille, noisettes, caramel

En bouche : Riche, sucrée, chocolatée et laiteuse

Pourquoi c’est bon avec un dessert ? C’est presque un dessert en soi ! Fera des échos à vos desserts chocolatés à coup sûr et remplacera l’irremplaçable verre de lait.

Solstice d’hiver Photo courtoisie Dieu du Ciel !, à Montréal et Saint-Jérôme Le nez : Caramel, pain grillé, noisettes En bouche : Ronde, liquoreuse, richement caramélisée et vanillée Pourquoi c’est bon avec un dessert ? Une bière digestive qui fait office à table d’un coulis de caramel. S’acoquinera aisément de desserts à base de fruits des champs ou de fromage.

Violett Pitt Photo courtoisie

Pit Caribou, à L’Anse-à-Beaufils

Le nez : Jus de fruits rouge

En bouche : Étonnante et unique. Acidulée, finement saline, terreuse, fruitée et vigoureusement pétillante.

Pourquoi c’est bon avec un dessert ? Sa couleur rosée et violacée ouvre l’appétit. Ses notes acidulées et fruitées, de même que ses bulles vives, allègent vos desserts trop riches – sans préjudice ! À essayer pour ajouter des angles fruités à votre tarte au citron ou alléger et saler votre mythique crème brûlée.