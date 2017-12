LEMIRE, Nicole (née Moïse)



À Laval, le 18 décembre 2017, est décédée Mme Nicole Moïse Lemire.Elle laisse dans le deuil ses enfants Manon, Alain (Brenda), Josée (Robert), ses petits-enfants Jonathan (Geneviève), Mélissa (Alexandre), Nancy (Matt), Maxime Olivier, Alexandra (Steven) et Frédéric (Nathania), ses arrière-petits-enfants Alexis, Félix, Éliana et Charles, ainsi que ses frères, soeurs et amis.La famille recevra les condoléances au Mausolée St-Martin du:le mercredi 20 décembre de 19h à 21h.Au lieu de fleurs, vos marques de sympathie pourront se traduire par un don à la Fondation de l’Hôpital Cité de la Santé.