Bye-Bye : Derniers plaisirs de 2017

Pour terminer en beauté ma chronique des sorties en 2017, j’ai décidé de vous proposer quelques sorties, mais surtout vous partager mes derniers péchés mignons de l’année.

Que vous décidiez de faire le gros party ou que vous décidiez de rester à la maison entre amis, autour d’une (ou plusieurs) bouteilles de vins, voici mes superbes suggestions pour dire Bye, Bye 2017 avec le plaisir!

Bulles et vins en vedette à petits prix

Photo courtoisie

Je ne suis pas sommelière, mais comme monsieur-madame-tout-le-monde, j’apprécie les bons vins et les surtout les bulles pour démarrer en grand la nouvelle année. Je vous ai alors déniché des idées à petits prix pour impressionner vos invités ou votre hôte. D’abord, dans le blanc, j’adore la bouteille dorée édition limitée du Sauvignon blanc de Kim Crawford (20,00$). Non seulement l’étiquette se marie bien au décor de Noël, mais le vin est parfait servi en apéritif. À minuit, le mousseux Ruffino Sparkling Rosé (17,10$) sont ce qu’il vous faut pour la veillée du Jour de l’An. Avec ses notes de fraises et de pétales de rose, on ne peut se tromper! À votre santé!

Veille du Jour de l’An à la parisienne

Photo courtoisie

Souligner le Jour de l’An dans les Champs-Élysées à Montréal? Oh que oui! C’est au Bistrot Licence IV que les Montréalais pourront vivre une soirée au thème des années folles à la parisienne avec champagne, menu festif et jazz live au programme. Pour l’occasion, le propriétaire Jean-François Duirez offrira à tous ses clients une flûte de bulles Deutz et le chef a préparé un souper à la française de quatre services. En entrée, on commencera par une rillette de canard au foie gras, puis en plat principal, une assiette terre et mer avec gratin dauphinois vous sera servie et pour terminer une crêpe Suzette avec truffe au chocolat satisfera votre dent sucrée. L’option accord mets et vins est disponible. Du plaisir assuré jusqu’aux douze coups de minuit! (Prix de 100$/personne - 1524 rue Notre-Dame Ouest, Montréal)

Du bonheur dans la tasse en mode lendemain de veille

Photo courtoisie

Le 1er janvier prochain, faites la grâce matinée et profitez des boissons chaudes pour un lendemain de veille moins difficile! Pour le plus grand des réconforts, découvrez la collection des Fêtes de DAVIDsTEA. J’ai adoré le coffret de la collection d’hiver avec les saveurs de scone orange et noix, de promenade en traîneau, de sablé au caramel, d’écorce choco-canneberge et de canne craquante. Vous pouvez aussi servir ce bonheur dans la tasse avec un délicieux dessert ou au brunch, question de commencer l’année 2018 du bon pied! (Dans toutes les boutiques et comptoirs David’sTea)

Dent sucrée avec la tarte de poire et chocolat chez Mamie Clafoutis

Photo courtoisie

Les boutiques artisanales Mamie Clafoutis sont très courues durant la période des Fêtes, car la chaîne de boulangerie prépare des pâtisseries et des desserts décadents faits maison. Leur spécialité est leur tarte avec pâte sucrée, caramel, morceau de poire, mousse au chocolat et garnie de copeaux de chocolat. Accompagnez le morceau d’une crème chantilly ou encore d’une crème glacée à la vanille. Miam! (À 28,50$ pour 6 à 8 personnes / Dans une des succursales de Mamie Clafoutis à Montréal)