VINCENT (née DAGENAIS)

Madeleine



À St-Chrysostome, le 17 décembre 2017, à l’âge de 91 ans, est décédée Mme Madeleine Dagenais, épouse de feu M. Rodrigue Vincent.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Ginette (Réjean), Diane, Jean (Lisette) et Michel (Josée), ses petits-enfants: Jean-François (Caroline), Geneviève (Éric), Karine (Steve) et Andrée-Anne, ses arrière-petits-enfants: Loïc, Gaël, Naomie, Adelle et Alexi, sa belle-soeur Charlotte Vincent ainsi qu’autres parents et amis.Elle sera exposée vendredi le 22 décembre 2017 de 19h à 22h et samedi le 23 décembre 2017 de midi à 13h40 au:107 RUE VINCENTST-CHRYSOSTOME, J0S 1R0450-826-3131Les funérailles auront lieu samedi le 23 décembre 2017 à 14h, en l’église paroissiale de Saint-Chrysostome. L’inhumation suivra au cimetière de la paroisse.