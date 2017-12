MARTINO (née VIAU), Lucille



À Laval, le 17 décembre 2017, à l’âge de 82 ans, est décédée Mme Lucille Viau, épouse de M. John Martino.Outre son époux, elle laisse dans le deuil son fils François (Marie-Noël), ses petits-enfants Raphaël, Elisabeth, Etienne et Éliane, sa nièce France Viau, ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 22 décembre 2017 de 14h à 17h et 19h à 21h et samedi dès 9h au complexe funéraire:Les funérailles auront lieu le samedi 23 décembre à 11h en l’église de La Visitation, 1847, boul. Gouin est, Montréal, suivies de l’in-humation au cimetière de la paroisse.Au lieu de fleurs des dons à la Fondation de l’hôpital Cité de la Santé seraient appréciés.