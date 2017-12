Cadeaux beauté à tous âges

À quelques jours des Fêtes, voici quelques suggestions pour gâter une femme de votre entourage... quel que soit son âge. On aime toujours recevoir des petits pots ! Encore faut-il qu’ils soient bien adaptés.

Meryl Streep 68 ans

À 60 ans, on observe que des ingrédients tels que le collagène et l’acide hyaluronique sont des alliés de comblements. Pour le maquillage, on choisit des produits translucides, des fonds de teint liftants, des textures crème et des teintes terre, chair. Les couleurs foncées ont tendance à vieillir les traits.

Ultime Nuit crème anti-âge absolue d’IDC 149 $ en pharmacies

Parfum Mercedes Benz Woman, de 95 $ à 130 $ dans les pharmacies Brunet

Julianne Moore 57 ans

À 50 ans, la peau souffre souvent de déshydra­tation. On remarque une perte de densité. On met l’accent sur l’élasticité et sur l’ovale du visage. Pour ce qui est du maquillage, on peut encore oser les couleurs bien assumées qui donnent prestance et personnalité.

Double sérum de Clarins 120 $

Rouge à lèvres Phenomenal woman de MAC collection Rossy de Palma

Jane Fonda - 79 ans

Il n’y a pas d’âge pour être belle. En vieillissant, la peau s’amincit, le derme ne produit plus autant d’acide hyaluronique. La peau a besoin d’être nourrie. Côté maquillage, on opte pour des textures crème plutôt que des poudres qui tiennent mieux, et des couleurs neutres qui mettent en valeur la beauté naturelle.

Sérum Régénérant Complet Youth Factor GF de NeoStrata 78 $ en pharmacie

Simply Nudes Palette Fards à paupières 12 couleurs de Lise Watier 65 $

Jennifer Aniston - 48 ans

À 40 ans, on mise davantage sur la fermeté de la peau, sa souplesse et son hydratation pour contrer le relâchement cutané. C’est aussi la décennie où les taches commencent à faire leur apparition. On mise sur l’éclat. Pour le maquillage, on choisit la zone que l’on souhaite mettre en valeur : les yeux ou la bouche, les folies sont toujours permises.

Coffret Hydra Floral de Decléor 65 $ chez La Baie

Mascara Grandiôse Extrême de Lancôme 36 $

Lupita Nyong’o 34 ans

À 30 ans, c’est le temps de miser sur des produits qui s’attaquent aux premières rides à titre préventif. On recherche des soins antipollution qui contiennent des filtres solaires, mais aussi des soins nutritifs quand arrive le temps froid. On a toujours le privilège d’essayer les nouvelles tendances maquillage.