LABELLE, Lucien



À quelques jours de son 100ième anniversaire, le 15 décembre 2017, est décédé Monsieur Lucien Labelle, époux de feu Mme Élisa Dubé. Outre son épouse, il rejoint sa fille Monique et bébé Claudette.Il laisse dans le deuil ses enfants Gérard (feu Nicole), Suzanne (André), Murielle (Christian et ses enfants Dominic et Fredéric), son gendre James, ses petits-enfants Patrick (Nancy), Maurice, Francis, Mélanie (Sylvain), Manuel (Amélie son fils Alex), Jonathan et Fanny (Nicolas), ses arrière-petits-enfants Marc-Antoine, Audréanne, Arianne, Amélia et Bastien, sa belle-soeur Claire Dubé Lacelle, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire Urgel Bourgie, 167, Ste-Rose, Ste-Rose,le jeudi 21 décembre de 14h à 17h et de 19h à 21h. Les funérailles seront célébrées en l’église Saint-Ferdinand, 3250 rue Esther, Laval, le vendredi 22 décembre à 10h.La famille tient à remercier chaleureusement le personnel de la Résidence Les Doux Instants.Au lieu de fleurs vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l’organisme de votre choix.