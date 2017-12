LORTIE, Roger



À son domicile, le 17 décembre 2017, à l’âge de 88 ans, est décédé M. Roger Lortie, époux de Mme Gisèle Godard, demeurant à St-Lin-Laurentides.Outre son épouse, le défunt laisse dans le deuil ses enfants: feu Michel, feu Mario, feu Daniel (Murielle Pelland), Brigide (Yvon Couvrette) et Éric (Nathalie Lapalme), ses petits-enfants: Julie (Steve), Patrick (Virginie), Simon (Amanda), Jean-François, Laurence, Alexandrine (Gabriel), Émilien et Béatrice, ses arrière-petits-enfants: Théo, Rosalie, Alexandre, Julia et deux autres en route, ses frères et soeurs: feu René (Gisèle), feu Pierre (Juliette), feu Rose (Jean-Paul), Marthe (Jules), Frère Émile OMI, feu Mariette (Roland), Réal, Lise (feu Yvon), André (Georgette), Irène (Richard), Anna (Léopold), feu Rachelle (Clément) et Lucille (Richard), ses beaux-frères et belles-soeurs: feu Mariette (Yvon), feu Rémi (Réjeanne), Fernand (Marielle), Gustave (Jocelyne), Pierrette (feu Cyrille), Jean-Marie, feu Raymond, Francine (Robert), neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.M. Roger Lortie sera exposé le jeudi 21 décembre 2017 de 14h à 17h et de 19h à 21h30 et jour des funérailles à compter de 9h à laST-LIN-LAURENTIDES, J5M 2V5Les funérailles seront célébrées le vendredi 22 décembre 2017 à 11h en l’église paroissiale de St-Lin-Laurentides.La famille désire remercier plus particulièrement toute l’équipe du soutien à domicile du CLSC Montcalm pour leur dévouement et leur appui.RÉSIDENCE FUNÉRAIREANDRÉ LÉGARÉ INC.www.residencelegare.com