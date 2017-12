LAMBERT, Rosa (née Bergeron)



À Montréal, le 15 décembre 2017, à l'âge de, est décédée Rosa Bergeron, épouse de feu Joseph Lambert.Elle laisse dans le deuil son fils Jean (Pauline Lacoste), son petit-fils Mario (Manon Faucher), son arrière-petite-fille Leelou; ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le mercredi 27 décembre de 14h à 16h au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 1559 Montarville, St-BrunoLa liturgie aura lieu le mercredi 27 décembre 2017 à 16h au salon.Sincères remerciements au personnel infirmier du CHSLD St-Henri, à Claudette et Catherine, pour leur dévouement auprès de maman. Un gros Merci.