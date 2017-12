Décès d’un garçon de 11 ans : le geste volontaire confirmé

Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) confirme que le geste volontaire est à l’origine du décès tragique d’un jeune garçon de 11 ans, de Lac-Saint-Charles. Une cellule de crise a été mise en place rapidement dans l’école.

« L’enquête est faite de notre côté et nous sommes en mesure d’écarter le geste criminel. Pour le reste, vous comprendrez que, par respect pour la famille, on n’entrera pas dans d’autres détails », explique Mélissa Cliche, porte-parole au SPVQ.

La porte-parole y va tout de même avec cette précision.

« Il y aurait eu des rumeurs qui circulaient à l’effet que c’était peut-être un accident. De notre côté, le geste volontaire nous permet d’écarter la thèse criminelle. Par contre, avec ce geste volontaire, était-ce l’intention du jeune garçon de mourir? Ça, on ne le sait pas. Ce sera à déterminer et c’est ce que le coroner est en train de faire : une expertise pour déterminer les causes exactes du décès », indique Mme Cliche.

« Est-ce un geste qu’il a commis, qu’il en est mort, mais que ce n’était pas cela, son intention? Le rapport nous en apprendra davantage », ajoute-t-elle.

Il est très rare que le SPVQ confirme les gestes volontaires, mais, dans les circonstances – l’événement a pris une ampleur médiatique importante – le besoin de donner les informations s’est fait ressentir au sein du service.

L’enquête policière étant terminée, le dossier a été transmis à la coroner Denise McManiman.

École perturbée

À l’école de la Passerelle que fréquentait le jeune garçon, une cellule de gestion de crise a été déployée dès mardi après-midi, au lendemain du décès.

« Dès que nous avons été informés du décès de l’un de nos élèves, une structure a été mise en place avec la direction générale. Les services éducatifs de la commission scolaire, des psychologues et des psychoéducateurs ont été dépêchés à l’établissement », mentionne Martine Chouinard, secrétaire générale à la Commission scolaire des Premières-Seigneuries.

Une attention particulière a été accordée aux élèves des niveaux de 3e à 6e année. « Les enfants ont pu s’exprimer, ils ont pu parler avec nos intervenants et en fin de journée, les parents de la classe concernée ont été rencontrés et on a transmis un communiqué à l’ensemble des parents de l’école », poursuit Mme Giroux.

Les intervenants demeureront sur place jusqu’au congé des Fêtes et seront disponibles pour tous les élèves qui ressentiront le besoin de se confier.

Si vous avez besoin d’aide, appelez sans hésiter au 1 866 277-3553. Pour le site web de l’Association québécoise de prévention du suicide, cliquez ici.

Vous pouvez aussi consulter ici la page Facebook du Regroupement des Centres de prévention du suicide du Québec.