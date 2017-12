Des experts incrédules face au stratagème

Des experts ne comprennent pas comment le stratagème de Loblaw et Weston sur la fixation des prix des produits de boulangeries emballés a pu s’échelonner sur près de 15 ans.

« Weston et Loblaw étaient en position d’influencer le marché et ils l’on fait, explique le doyen de la Faculté de management à l’Université Dalhousie, en Nouvelle-Écosse, Sylvain Charlebois.

« Mais c’est difficile à croire que personne ne s’est rendu compte de rien pendant autant de temps. »

Difficile aussi de comprendre comment la ruse a pu prendre place, selon le directeur des relations communautaires pour la faculté des Sciences de l’agriculture et de l’environnement à l’Université McGill, Pascal Thériault.

« Ça n’aurait concerné que quelques individus », rappelle-t-il.

« C’est une hypothèse, mais la question qui demeure, c’est pourquoi ça a duré aussi longtemps. Les autres marques auraient dû voir une augmentation de leurs ventes ou les gens auraient acheté d’autres produits que ceux touchés. »

D’autres entreprises

L’enquête du Bureau de la concurrence du Canada s’étend également à cinq autres entreprises, d’après des déclarations sous serment d’un officier de police judiciaire de la concurrence que Le Journal a consulté. Il s’agit de Canada Bread, Metro, Tigre Géant, Sobeys et Walmart.

Au cours de la journée de mercredi, Sobeys a attaqué directement Loblaw et Weston en mentionnant que même si elles avaient reconnu des erreurs de la part de leurs employés, « leurs accusations de fixation des prix à travers l’industrie n’ont pas été validées et sont irresponsables ».

Prudence

Le détaillant Metro et le manufacturier Canada Bread n’ont pas voulu commenter davantage. Ils se bornent à dire qu’ils coopèrent avec les autorités et qu’ils opèrent avec les plus hauts standards de qualité.

De son côté, Tigre Géant a indiqué n’avoir aucune raison de croire que l’un de ses employés a participé à ce stratagème.

Nous n’avons pas obtenu de réaction de la part de Walmart.