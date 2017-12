Des policiers bien différents de ceux dans leur pays

Alors que les forces de l’ordre représentent l’ennemi et la corruption dans leur pays d’origine, de nouveaux arrivants étaient stupéfaits de voir des policiers leur servir à dîner et donner des peluches à leurs enfants mercredi à Laval.

« C’est une tout autre expérience, jamais dans ma vie je n’aurais pensé fraterniser avec des policiers », a confié Awe Eniola, d’origine nigériane. La femme de 37 ans est arrivée au Québec la semaine dernière avec ses fillettes de 11 et 8 ans. Elle n’a eu d’autre choix que de quitter son pays, puisque les autorités la forçaient à faire exciser ses petites.

« J’ai moi-même dû subir cette intervention sans anesthésie et je me souviens encore des moindres détails, a-t-elle raconté. C’était inconcevable pour moi de faire ça à mes enfants. »

Comme une centaine d’autres migrants, Awe Eniola et ses fillettes sont hébergées au Manoir Chomedey de Laval. La résidence pour personnes âgées a été transformée en véritable refuge pendant la vague d’arrivées massives à la frontière canado-américaine de l’été dernier. Actuellement, environ 120 migrants y sont hébergés, dont une cinquantaine d’enfants. On accueille les nouveaux arrivants pour un séjour d’environ 20 jours. Ils doivent par la suite se débrouiller pour se trouver un logis.

« Un choc »

Une cinquantaine de réfugiés ont répondu à l’invitation de la police de Laval en venant chercher leur portion de ragoût de boulettes au rez-de-chaussée de la résidence mercredi midi. Des peluches ont également été distribuées aux nombreux enfants présents.

« C’est comme un choc de voir ça, c’est irréel de voir des policiers tendre la main à des gens comme nous », a confié Raymond Koko, un père de cinq enfants.

Forcé de succéder à son père comme chef d’un village, le Nigérian de 48 ans a reçu des menaces de mort puisqu’il refusait de se soumettre à certaines pratiques, comme le vaudou. Sentant un réel danger pour sa famille, Raymond Koko n’a eu d’autre choix que de s’enfuir.

Menacée par ses parents

Arrivée au Québec il y a une semaine, une Nigériane de 23 ans a elle aussi dû faire ses valises en urgence lorsque ses propres parents ont menacé de la tuer.

« Je me suis fait prendre en flagrant délit avec ma partenaire dans mon pays il y a quelques semaines, a indiqué la jeune femme dont nous tairons le nom pour éviter que sa famille la retrace. Mes parents auraient voulu que je dise que je ne suis plus lesbienne, mais j’ai refusé et on m’a fait comprendre qu’on allait me tuer. »

Sans le sou et complètement seule, celle qui étudiait en gestion des affaires au Nigeria rêve désormais de vivre sa vie librement.

« Je sais que les Canadiens sont très ouverts d’esprit et je veux juste être une jeune femme moderne et me bâtir une belle vie ici. »