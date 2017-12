BOURQUE, Edouard



À l'Hôpital de Verdun, le 17 décembre 2017, est décédé entouré de ses enfants Edouard Bourque, fils d'Eva Anglehart et d'Ernest Bourque.Il laisse dans le deuil ses fils Sylvain (Diane), Denis (Linda) et sa fille Nathalie (Alain), en plus de ses six frères et ses quatre soeurs, de ses six petits-enfants et d'un arrière-petit-fils, Logan.Outre sa famille, Edouard laisse également la mère de ses enfants (Noëlla) et plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera au Complexe Urgel Bougie, 2630, rue Notre-Dame Ouest à Montréal,le samedi 23 décembre 2017 à compter de 13h. Un service religieux aura lieu à 16h, en la chapelle du complexe funéraire.