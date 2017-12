Je vais passer des heures de véritable plaisir dans la cuisine durant les prochains jours, comme toujours à cette période de l’année, pour donner du bonheur à table à nos amis. C’est ce que nos grands-mères faisaient avec un tel engouement, n’espérant pour tout remerciement que les sourires béats des convives.

Comme vous, j’aime bien étonner mes convives, alors cette année la tourtière aura dans son ventre du canard haché, et sera servie avec une compotée d’oignons et de tomates au whisky pour les véritables gourmands. Un ketchup aux fruits tendance 2017 avec des saveurs qui n’en finiront pas d’exciter vos papilles.

Pour ouvrir le repas sur une note presque estivale, et parce qu’on ne peut pas manger que de la viande et des tartes, je prévois une petite entrée de légumes légère, mais riche en couleurs et en saveurs. La richesse de la farce au fromage saura équilibrer l’acidité des tomates. Essayez de trouver des tomates de couleurs différentes et plutôt grandes pour y découper des cercles et avoir une belle présentation.

Tourtière de canard et compotée d’oignon

Photo courtoisie

Pour ne pas oublier nos recettes ­patrimoniales et pour se régaler durant nos soupers en famille. À servir en entrée ou sur la table du buffet de Noël.

Portions : 6

Préparation : 30 min

Cuisson : 1 h 15 min

Ingrédients

2 c. à s. de beurre

1 gros oignon, très finement haché

½ lb de champignons, finement hachés (225 g)

½ lb de porc haché 225 g

1 lb de canard haché 450 g

1 c. à t. de thym, finement haché

¼ c. à t. de sel d’ail

1 pincée de muscade moulue

1 tasse de bouillon de bœuf 250 ml

2 abaisses de pâte brisée

2 c. à s. de beurre salé

Poivre moulu

Compotée

1 c. à s. d’huile végétale

2 gros oignons, en dés

2 branches de céleri hachées

2 tasses de tomates en conserve, hachées (500 ml)

1 petit piment fort, en moitié

1 c. à s. de sauce Worcestershire

½ tasse de whisky (125 ml)

Sel et poivre

Méthode

1. Préchauffer le four à 190 oC (375 oF)

2. Dans un grand poêlon, faire fondre le beurre. Ajouter les oignons et faire revenir à feu moyen 5 min, en remuant souvent. Ajouter le porc et le canard hachés, les champignons et cuire 15 min, en les retournant souvent. Poivrer généreusement. Incorporer le thym, la muscade et le sel d’ail.

3. Verser le bouillon et porter à ­ébullition. Réduire le feu et laisser mijoter jusqu’à évaporation presque complète, en remuant souvent. Retirer du feu et laisser refroidir. Égoutter la préparation dans une passoire.

4. Préchauffer le four à 190 oC (375 oF).

5. Couvrir le fond d’un moule à tarte d’une abaisse de pâte en laissant dépasser sur les bords. Couvrir de la préparation à la viande. Ajouter le beurre salé sur la viande. Couvrir de la seconde abaisse. Découper la pâte autour du plat. Mouiller les bords et pincer pour fermer. Faire un trou au centre de la tourtière.

6. Cuire au four environ 45 min ou jusqu’à ce que la pâte soit dorée.

7. Pendant ce temps, préparer la compotée. Dans une grande casserole, faire chauffer l’huile. Ajouter les oignons et faire revenir 3 min. Ajouter le céleri et faire revenir 3 min. Ajouter les tomates, le piment, la sauce Worcestershire et le whisky. Saler et poivrer. Porter à ébullition, en remuant. Réduire le feu et laisser mijoter 20 min. Retirer du feu et laisser refroidir.

8. Retirer la tourtière du four. Laisser refroidir 10 min avant de servir avec la compotée.

Tomates presque confites à la crème de fromage

Photo courtoisie

Pour mettre de la couleur sur la table et des saveurs douces et fraîches pour bien commencer le repas. Choisissez une huile d’olive légère et fruitée.

Portions : 4

Préparation : 25 min

Réfrigération : 1 h

Cuisson : 10 min

Ingrédients

4 c. à s. d’huile d’olive extra-vierge

2 grosses tomates rouges pelées, en tranches épaisses

2 grosses tomates jaunes pelées, en tranches épaisses

2 c. à s. de chapelure panko

4 c. à s. d’olives noires dénoyautées, finement hachées

8 oz de fromage à la crème (225 g)

8 oz de fromage de chèvre crémeux (225 g)

1 c. à s. d’aneth finement haché

Sel et poivre

Méthode

1. Dans le bol d’un ­mélangeur électrique, mixer le fromage à la crème, le fromage de chèvre, l’aneth et une pincée de poivre. Étaler la préparation dans un moule couvert de film alimentaire. Réfrigérer au moins 1 h

2. Dans un grand poêlon, faire chauffer 2 c. à s. d’huile. Ajouter les tomates et faire revenir à feu doux 5 min. Retirer du feu. Transférer les tranches de tomate sur du papier absorbant. Saler et poivrer.

3. Dans un autre poêlon, faire chauffer le reste de l’huile. Ajouter la chapelure et les olives. Faire revenir 5 minutes à feu vif. Retirer du feu.

4. À l’aide d’un emporte-pièce, découper des cercles de tomate. Transférer la moitié des tomates sur des assiettes de service.

5. À l’aide du même emporte-pièce, découper des cercles dans la préparation au fromage. Placer un cercle de fromage sur les tomates. ­Couvrir d’une seconde tranche de tomate. Saupoudrer de miettes d’olive et de chapelure. Arroser du reste d’huile d’olive et servir immédiatement.