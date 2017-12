Fraude: le fils de Denis Coderre a commencé à rembourser

Le fils de l’ex-maire de Montréal Denis Coderre a commencé à rembourser les quelque 16 000 $ qu’il avait fraudé en raison de sa cyberdépendance.

« Alexandre Coderre s’était engagé à rembourser les compagnies qui avaient subi des pertes et c’est lui qui rembourse, pas quelqu’un d’autre », a expliqué son avocat Conrad Lord, ce mercredi au palais de justice de Montréal.

Coderre, 22 ans, était de retour à la cour pour les plaidoiries sur la peine, mais le dossier a été reporté, le temps qu’il termine de rembourser les sommes exigées par la Couronne.

Toute l’affaire avait commencé en 2016, lorsque Denis Coderre, alors maire de Montréal, avait contacté son chef de police pour dire qu’il avait été fraudé. Une enquête avait été lancée, qui s’est rapidement dirigée vers le fils de l’ex-maire.

Cyberdépendance

Selon la preuve, Alexandre Coderre souffre de cyberdépendance, et il avait acheté des services en ligne pour ensuite contester les achats et ainsi ne rien payer. Une fois attrapé, le jeune Coderre a plaidé coupable de fraudes de moins de 5000 $ et de méfait.

Depuis, Alexandre Coderre a complété une thérapie qu’il a payée lui même de ses poches, grâce à son emploi de commis dans une épicerie.

Il a aussi remboursé aux compagnies internet flouées près de 5000 $. Et depuis, il a repris une vie normale, selon son avocat.

« C’est une erreur de parcours malheureuse qui servira de leçon à lui et à d’autres », a commenté Me Lord.

Coderre reviendra donc à la cour le mois prochain, pour les plaidoiries sur la peine. Des proches seront présents, a assuré l’avocat en n’identifiant aucun témoin.

« Sa famille l’entoure, comme elle l’a toujours fait », a conclut Me Lord.