J’aime pelleter... quand ce n’est pas une obligation.

Je vous entends déjà dire : «méchant malade!» ou encore «viens chez nous pelleter mon entrée le grand!».

J’en conviens, pelleter à 7h20 du matin avant d’aller au boulot, c’est une pure torture. Déneiger sa voiture quand tu n’as qu’un petit balai et que tu es en retard, c’est aussi plaisant que des engelures aux pieds en revenant de la patinoire. Je ne vous parle pas de ça. Ça, c’est stressant et ça nous fait regretter d’être nés au Québec.

Je vous parle de pelleter quand il fait beau, pas trop froid et quand on a tout le temps du monde pour le faire.

Tu te fais un bon café, tu déjeunes bien au chaud, tu t’habilles comme du monde, tu prends ta gratte et ta pelle puis tu fonces vers ton patio tel un soldat.

Tu as toute la journée pour faire ça. C’est ce qui est prévu.

Tu commences. Ce n’est pas trop pire, mais c’est encore une corvée. Tu as hâte de finir pour aller regarder une autre série Netflix ou un bon film de Noël. Tu continues... parce que tu n’as pas le choix. Il faut que ça se fasse. De toute façon, le petit gars au coin de la rue a augmenté ses prix.

Finalement, après 20 minutes, tu te rends compte qu’il n’y a pas tant de neige que ça. Tu voyais ça plus gros que c’était. Tu es à mi-chemin. Tout ce que tu as fait, c’est prendre l’air, relaxer et faire un peu d’exercice physique. Entre ça et pousser de la fonte, le choix n’est pas très difficile. C’est comme faire une activité en plein-air, mais que tu ne diffuses pas sur les réseaux sociaux pour t’en vanter. Ça, c’est dur.

Tu entends les oiseaux gazouiller et tu vois les écureuils passer d’un fil électrique à l’autre. Il me semble que dans ce monde où tout va trop vite, on porte moins attention à ces choses-là. Pelleter nous ramène à la base. C’est probablement l’une des seules activités que nos ancêtres faisaient et que nos successeurs feront encore. Malgré toute l’évolution technologique, il faudra toujours pelleter.

Quand tu as fini, tu as un certain sentiment de réussite. Je ne dirais pas que c’est de la fierté, mais ça s’approche de ça. Tes petits problèmes auxquels tu pensais en te levant sont, soudainement, moins importants. Tu as finalement pelleté tout ce qu’il y a avait à pelleter... jusqu’à la prochaine tempête. Cette cr**** de tempête-là qui est toujours de trop. Je n’aurais pas pu naître en Californie?

Bref, j’aime pelleter une fois par année, environ.

À suivre : j’aime passer la tondeuse.