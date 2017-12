Je sors, je reste

Coup de cœur

Musique : Les soirées jazz au 4e mur

Cette soirée jazz se fera en compagnie de la chanteuse Shy Shy Schullie connue entre autres pour sa participation à l’émission La Voix où elle a été finaliste. Le 4e mur est un bar « speakeasy », un concept qui revient en force depuis quelques années à Montréal qui emprunte aux bars clandestins qui pullulaient aux États-Unis à l’époque de la prohibition. Veuillez noter que les gens intéressés à assister à ce spectacle doivent communiquer avec le bar sur sa page web pour rentrer. *Ce soir à 21h30 au 4e mur

Je sors

Cinéma: Appelle-moi par ton nom

Le cinéma du Parc présente ce film du réalisateur italien Luca Guadagnino dans sa version originale en anglais avec sous-titres français, qui raconte l’histoire d’un jeune de 17 ans développant une émouvante relation amoureuse avec un homme plus vieux que lui. Ce conte classique raconte l’histoire de deux personnes voulant être ensemble, mais qui verront leur relation se compliquer à cause des gens autour d’eux. *Ce soir à 18h45 au cinéma du Parc, 3575 avenue du Parc

Musique : Carotté

Carotté est un groupe local qui mélange la musique traditionnelle québécoise à un style punk-rock très énergique pour un résultat qui fonctionne très bien. Ce groupe qui se décrit comme « l’enfant terrible de la Bottine Souriante » est composé de six membres vétérans ayant tourné autant au Québec qu’en Europe et qui omptent plus de 20 ans d’expérience. *Ce soir à 20h30 au Petit Campus, 57 rue Prince-Arthur est

Art visuel : Portes ouvertes au studio de Natasha Turovsky

L’artiste-peintre Natasha Turovsky invite les amateurs d’art à visiter son studio. Une bonne occasion de voir comment et où les artistes travaillent. Veuillez noter qu’il est préférable de rejoindre l’artiste avant de se présenter au studio pour confirmer sa présence. Vous pouvez trouver toutes les informations sur la page Facebook de l’évènement. *Ce soir à partir de 17h au 1444 rue de la Visitation

Magasinage : Le grand marché de Noël de Montréal

Une foule de commerçants sont réunis en plein centre-ville pour donner la chance aux Montréalais de trouver un cadeau original pour l’être aimé en cette dernière semaine avant Noël. En plus des vendeurs, on peut aussi y trouver des aires de jeux en plus de plusieurs endroits où boire et manger dans un décor simple et à l’allure folklorique. *Ce soir jusqu’à 21h sur l’Esplanade de la Place des Arts, 175 rue Sainte-Catherine

Humour : Simon Gouache

L’humoriste notamment connu pour son numéro devenu viral à propos du crossfit est présentement en rodage de son premier spectacle solo. Le diplômé de l’École nationale de l’humour ayant assuré la première partie de deux spectacles de l’humoriste Louis-José Houde sera aussi de retour à Montréal le 5 et 23 janvier 2018. *Ce soir à 20h au Théâtre Sainte-Catherine, 264 rue Sainte-Catherine est

Je reste

DVD: Stronger

Mettant en vedette Jake Gyllenhaal, ce film du réalisateur américain David Gordon Green est basé sur l’histoire de Jeff Bauman, un marathonien ayant perdu ses jambes durant l’attentat du marathon de Boston en 2013. L’histoire suit l’homme à travers sa transition vers une nouvelle vie et les nombreux défis qui l’attendent. *Sorti le 19 décembre

Télé : Maman, j’ai encore raté l’avion

Cette suite d’un classique de la période des fêtes suit les aventures de Kevin, un jeune garçon ayant la mauvaise habitude d’être oublié ou égaré par ses parents lorsqu’ils prennent l’avion. Cette fois-ci, il se retrouve à New York tout seul. Heureusement, l’enfant débrouillard trouve plusieurs façons de s’en sortir et de s’amuser dans la ville qui ne dort jamais. *Ce soir à 19h30 sur les ondes de TVA

Bande dessinée : En attendant Bojangles d’Ingrid Chabbert, Carole Maurel et Olivier Bourdeaut

Cette adaptation en bande dessinée du roman de l’auteur français Olivier Bourdeaut sorti en 2016 raconte l’histoire d’une famille plutôt étrange comprenant notamment une grue demoiselle de Numidie, une sorte d’oiseau vivant principalement en Eurasie. Cet oiseau bizarrement nommé Madame Superfétatoire causera beaucoup de changement dans les vies de ses propriétaires. *Sorti en librairie le 6 décembre