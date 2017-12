La détresse des musiciens

« Je suis cassé de l’intérieur. La dépression qui me ronge doucement m’a finalement englouti tout entier. Je ne peux plus la vaincre. »

Ce verdict, triste et sans appel, c’est celui de Kim Jong-hyun. Méga-star de la K-pop au sein de la formation Shinee, le chanteur coréen de 27 ans s’est enlevé la vie, lundi.

Il a commis l’irréparable après avoir écrit ce dernier message sans équivoque, qu’il a fait publier par l’entremise d’une amie sur son compte Instagram.

Sa mort a bouleversé ses millions de fans et, pour vous donner une idée de l’ampleur du drame, d’autres vedettes de la K-pop, un mouvement musical ultra populaire en Asie, ont annulé des concerts pour vivre leur deuil. C’est gigantesque. Du niveau du décès de Johnny Hallyday pour les Français.

La K-pop sous examen

On ne sait pas encore, et peut-être ne saura-t-on jamais, ce qui a plongé Kim Jong-hyun dans une si profonde dépression qu’elle lui est apparue sans issue.

Plusieurs ont rapidement fait le lien avec les conditions de travail militaires et hyper contraignantes auxquelles sont soumises les idoles de la K-pop.

Interdiction de tomber en amour, entraînements intensifs, données personnelles épiées jusque dans leur téléphone : les agences qui embauchent ces jeunes artistes pour en faire des stars les dépossèdent presque de leur identité afin qu’elles projettent une image parfaite à des millions d’admirateurs.

Répandue chez les musiciens

En quelque sorte, pour accéder à la gloire, ces artistes sont privés de liberté.

Est-ce que cette prison dorée a eu raison de Jong-hyun ? Ou la dépression couvait-elle depuis plus longtemps ?

Chose certaine, son suicide, comme celui de Chester Benington il y a quelques mois, rappelle que la maladie mentale est plus répandue qu’on peut l’imaginer dans l’industrie de la musique.

Une vaste étude réalisée par l’Université de Westminster et l’organisme MusicTank, auprès de 2211 musiciens, en 2016, a révélé que 68,5 % d’entre eux avaient souffert de dépression. Dans la foulée, un service d’aide 24/7, Music Minds Matter, a été créé au Royaume-Uni.

Encore tabou

Les artistes québécois n’y échappent pas. Cœur de pirate a détaillé publiquement ses troubles d’anxiété. Idem pour Stefie Shock. Florence K, qui a révélé avoir tenté à quelques reprises de se suicider, m’a récemment confié qu’il existe un organisme pancanadien qui offre de l’aide psychologique aux musiciens, Unison, mais qu’il n’est « malheureusement pas assez connu au Québec ».

La santé mentale demeure un tabou dans le milieu, selon Luc Fortin, de la Guilde des musiciens et des musiciennes du Québec. « Les gens ne veulent pas en parler », m’a dit Fortin, dont le frère musicien s’est suicidé à l’âge de 35 ans.

S’il est une chose qu’on peut donc souhaiter après la mort absurde de Kim Jong-hyun, c’est qu’elle incite des artistes en détresse à demander de l’aide.

Nos suggestions

No One Ever Really Dies/N.E.R.D.

Oubliez Eminem et son peu consistant Revival. Le dernier petit bonheur musical de 2017 revient à ce groupe mené par le désormais célèbre Pharrell Williams, qui revient aux affaires après sept ans d’absence. Leur inventif collage de funk, de R&B et de hip hop ne manque ni d’audace ni de couleurs. Ajoutez à la recette des invités prestigieux (Kendrick Lamar, Rihanna, Ed Sheeran, Andre Benjamin) et ça donne le goût d’échanger Vive le vent pour leurs mélodies éclatées dans le temps des Fêtes.

Le retour du vinyle

Pour les profanes et même les maniaques les plus avertis du 33 tours, ce documentaire qui sera diffusé jeudi soir, à Canal D, puis à quelques reprises dans le temps des Fêtes, s’avère riche en découvertes et en moments de douce nostalgie. Au point où vous aurez sûrement le goût de dépoussiérer votre vieille table tournante (si vous ne l’avez pas encore fait).