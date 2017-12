La paire Noël

Écrit-on « Père Noël » ou « père Noël » ? Les noms de personnages ne prennent la majuscule qu’à l’élément qui les caractérise. On met donc la minuscule à père (terme générique) et la majuscule à Noël : le père Noël. (On écrit aussi « le bonhomme Sept-Heures », etc.) L’autre partie (de moins en moins visible) de la paire de Noël, la fée des étoiles, s’écrit sans majuscule, fée et étoile étant deux termes génériques. Quant au mot Noël, il porte un s final quand on l’utilise au pluriel : les Noëls de notre enfance. Noël est un nom masculin. On peut cependant dire que la Noël s’en vient. Il est alors présumé que le nom fête a été élidé : la (fête de) Noël s’en vient.