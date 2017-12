Vous désirez recharger vos batteries devant votre téléviseur en cette période de Fêtes ? ​

Les réseaux ont pensé à vous en garnissant leur programmation de films de Noël, de revues annuelles et d’émissions spéciales en tous genres. Pour vous permettre d’optimiser votre temps d’antenne au cours des 10 prochains jours, nous avons recensé les rendez-vous qui valent le détour.

Samedi 23 décembre

Bye bye chaperon rouge

Cinépop achève sa rafale de Contes pour tous avec cette relecture du célèbre récit de Charles Perreault. Mettant en vedette une jeune Fanny Lauzier, Bye bye chaperon rouge a pris l’affiche en 1989, exactement 1 an avant La championne, qui sera incidemment présenté dimanche.

17 h 50 / Cinépop

Un homme à la mer

Photo courtoisie

Quatrième et dernier épisode d’une virée scientifique aux îles de la Madeleine en compagnie du plongeur Mario Cyr. Ce dernier partage les images des ours polaires, baleines à bosse, morses, méduses et autres créatures qu’il a captées durant ses 30 années de plongée. Avec Mylène Paquette, Guylaine Tremblay et Marc Hervieux.

19 h / ICI Radio-Canada Télé

Réellement l’amour

Photo courtoisie

Version française de Love Actually, ce classique du temps des Fêtes n’a pas pris une ride depuis sa sortie en salle en 2003. Écrit et réalisé par Richard Curtis, scénariste derrière Four Weddings And A Funeral et Notting Hill, ce film choral britannique réunit Hugh Grant, Liam Neeson, Colin Firth, Emma Thompson, Keira Knightley et Andrew Lincoln.

20 h 45 / V

Ils étaient dix

Photo courtoisie

Ils étaient dix n’est pas la suite du film québécois Elles étaient cinq, mais plutôt une nouvelle adaptation télévisuelle des Dix petits nègres, le chef-d’œuvre littéraire d’Agatha Christie. On parle d’une prestigieuse minisérie britannique dans laquelle un individu s’amuse à assassiner un groupe de personnes séjournant sur une île isolée. (Suite et fin le samedi 30 décembre)

21 h / ICI Radio-Canada Télé

Dimanche 24 décembre

Maman j’ai raté l’avion

Photo courtoisie

Bien que l’on connaisse les répliques par cœur, c’est toujours avec grand bonheur qu’on réécoute cette comédie de Chris Columbus, dans laquelle le jeune Kevin McCallister (Macaulay Culkin) doit protéger la maison familiale contre deux cambrioleurs particulièrement idiots. Pour rigoler comme un gamin de 10 ans en revoyant Joe Pesci recevoir un gallon de peinture en pleine tronche en montant les escaliers.

19 h / Prise 2

Belle et bum des Fêtes

Photo courtoisie

Vous avez envie d’un réveillon musical diversifié ? Normand Brathwaite et Mélissa Lavergne reçoivent Les Denis Drolet, Stefie Shock, Emilie-Claire Barlow, Antoine Gratton, Mélissa Bédard et Papagroove.

20 h / Télé-Québec

Y’a du monde à messe de Noël

Photo courtoisie

Télé-Québec ramène son talk-show estival pour une émission hivernale spéciale rassemblant autour de Christian Bégin, Guylaine Tremblay, Fred Pellerin, Lara Fabian, Lise Dion et Raed Hammoud. Ne reste plus qu’à trouver le lien qui les unit.

22 h / Télé-Québec / (En rappel le 25 décembre à 20 h)

Lundi 25 décembre

Refuge animal

Photo courtoisie

Depuis deux ans, le cœur de plusieurs téléspectateurs craque pour cette émission de TVA dans laquelle Stéphane Fallu intègre un centre animalier. Présentée en rafale du lundi au vendredi, la deuxième saison de Refuge animal offre son lot d’abandons, de patrouilles, de saisies et d’adoptions.

14 h / Casa

Terreur au royaume des jouets

Entrée en ondes en septembre, la chaîne Frissons TV se met en mode Noël et propose une pléthore de films mariant horreur et grelots. Au programme, plusieurs « classiques » aux titres irrésistiblement kitsch, comme Noël noir, Noël sanglant, Le tueur de Noël et Douce nuit, sanglante nuit. Notre option préférée demeure toutefois Terreur au royaume des jouets (version française de Christmas Evil), une relique des années 1980 dans lequel un homme obsédé par Noël devient un redoutable tueur en série qui punit ceux « qui n’ont pas été sages ».

15 h 30 / Frissons TV

2017 selon Code F. et Code G.

Photo courtoisie

Les filles de Code F. (Maripier Morin, Mariana Mazza, Marina Bastarache, Catherine Éthier, Virginie Fortin) et les gars de Code G. (Jay Du temple, Adib Alkhalidey, Daniel Pinet, Joey Scarpellino, Phil Roy, Pier-Luc Funk) dressent leur bilan de 2017 et partagent leurs attentes face à 2018. En toute candeur, comme d’habitude.

21 h / VRAK

Mardi 26 décembre

Masterchef Australie

Le temps des Fêtes étant synonyme de bouffe, Casa en profite pour proposer la neuvième saison de Masterchef Australie. Reconnue comme étant l’une des compétitions culinaires les plus difficiles au monde, la série voit 24 nouveaux concurrents s’affronter pour remporter la bourse de 250 000 $.

10 h / Casa

Les petits meurtres d’Agatha Christie : L’homme au complet marron

Photo courtoisie

Vous hésitez à aller voir Le meurtre de l’Orient-Express au cinéma ? Replongez-vous dans l’univers d’Agatha Christie en regardant cette série de téléfilms français de 90 minutes. TV5 en diffuse trois au cours des prochains jours. Après L’homme au complet marron, Le miroir se brisa et Crimes haute couture seront servis mardi et mercredi.

21 h / TV5

Mercredi 27 décembre

Le pays de Noël

Les amateurs de films de Noël irrésistiblement ringards seront servis en syntonisant V cette année. La chaîne a gavé sa grille horaire de téléfilms provenant du Hallmark Channel, une chaîne américaine spécialisée en comédies romantiques de série B. Version française de Christmas Land, Le pays de Noël a tout pour vous donner un rush de sucre après votre énième morceau de bûche au chocolat.

14 h 30 / V

Astérix chez les Bretons

Photo courtoisie

Certes, la programmation de Ciné-cadeau offre encore Les douze travaux d’Astérix, mais au lieu de réécouter ce classique pour une 137e fois, on préfère cette offrande de 1986, qui contient plusieurs passages franchement amusants. (Et pour ceux qui tiennent absolument à revoir les deux Gaulois relever les épreuves proposées par Jules César, Les douze travaux est diffusé les 26 décembre, 31 décembre et 1er janvier.)

18 h 30 / Télé-Québec

Jeudi 28 décembre

Indiana Jones

Photo courtoisie

Après avoir offert la trilogie complète des Retour vers le futur mardi et les trois premiers volets du Parc jurassique mercredi, Prise 2 poursuit son blitz de blockbusters en diffusant les quatre Indiana Jones, également répartis sur deux soirs.

19 h / Prise 2

Chasse-galerie – La légende

Photo courtoisie, Bertrand Calmeau

Sorti en salle en février 2016, ce thriller fantastique de Jean-Philippe Duval n’avait pas fait beaucoup de vagues au box-office. Vous pouvez maintenant vous reprendre. Un film avec Caroline Dhavernas, Francis Ducharme et quelques effets spéciaux pas piqués des vers.

20 h / ICI Radio-Canada Télé

Vendredi 29 décembre

Avec ou sans cash

Photo courtoisie

Évasion présente des épisodes en rafale de cette série dans laquelle Anaïs Favron et Isabelle Ménard tentent de relever le même défi dans différentes villes européennes : passer 24 heures avec 100 $ ou 1000 $ en poche.

12 h / Évasion

L’aviateur

Photo courtoisie

Débrouillée jusqu’au 16 janvier, la chaîne MAX diffuse cet ambitieux drame biographique de Martin Scorsese dans lequel Leonardo DiCaprio campe avec panache le richissime homme d’affaires Howard Hughes. D’une durée de 2 heures 50 minutes, L’Aviateur est présenté sans pause publicitaire. Une véritable aubaine, car s’il fallait se taper cinq minutes d’annonces à chaque trois scènes, on risquerait d’arriver en retard à notre party du 31 décembre !

20 h / MAX

Angèle Dubeau & La Pietà – Pour une dernière fois

Photo courtoisie

Le tout dernier concert d’Angèle Dubeau, enregistré au Palais Montcalm de Québec. L’occasion de saluer une carrière exceptionnelle qui s’est échelonnée sur quatre décennies.

21 h / ICI Radio-Canada

Notre-Dame de Paris, 20 ans après

Enregistrée dans les coulisses du Palais des congrès de Paris, la salle où tout a commencé en 1998, cette émission spéciale présente les artistes qui composent la nouvelle distribution du célèbre spectacle musical, qui renaîtra au Québec l’été prochain avec, notamment, Valérie Carpentier.

21 h 30 / TVA

Samedi 30 décembre

Le meilleur coiffeur de Belgique

Photo courtoisie

Vous êtes en manque d’inspiration capillaire pour votre party du 31 décembre ? Jetez un œil au deuxième épisode du Meilleur coiffeur de Belgique, une compétition de téléréalité dans laquelle 10 coiffeurs rivalisent d’originalité pour décrocher le titre tant convoité. La finale sera présentée mardi à 19 h.

10 h / TV5

Orchestre symphonique de Montréal : Le diable en canot d’écorce

Photo courtoisie

L’humoriste Laurent Paquin assure la narration de cette légende québécoise bien connue, revisitée par Michel Tremblay et mise en scène par René Richard Cyr. Sous la direction de Kent Nagano, l’Orchestre symphonique de Montréal assure la trame sonore, qui marie folklore et classique.

19 h / ICI Radio-Canada Télé

Tourlou 2017

Photo courtoisie

Vous trouvez que toutes les revues annuelles se ressemblent ? Celle des Appendices pourrait vous faire changer d’idée. Dave Bélisle, Anne-Élisabeth Bossé, Jean-François Chagnon, Sonia Cordeau, Julien Corriveau, Dominic Montplaisir et Jean-François Provençal démarrent une soirée tout humour à Télé-Québec, puisque les irrésistibles bloopers de Like-Moi suivent à 21 h.

20 h / Télé-Québec

Le garde du corps

Photo courtoisie

The Bodyguard fête son 25e anniversaire cet hiver. Pour commémorer le tout, TVA diffuse ce thriller romantique avec Whitney Houston et Kevin Costner. Commentaire critique : le film a très mal vieilli. Le scénario est toujours aussi faible, tout comme le jeu des acteurs. Mais les chansons, qui occupent une place prédominante, ont beaucoup mieux traversé le temps.

20 h 30 / TVA

Dimanche 31 décembre

P-A Méthot : Party country

Photo courtoisie

Les friands de country seront servis avec cette captation d’un spectacle 80 % humour et 20 % musique. Seront présents Paul Daraîche, Robby Johnson, Guylaine Tanguay, Steph Carse, Dominic Paquet, Martin Vachon, Peter MacLeod, François Massicotte et Michel Barrette autour de P-A Méthot.

18 h 30 / TVA

En direct de l’univers

Photo courtoisie

Contrairement aux précédents spéciaux du jour de l’An, on ignore l’identité des personnalités qui verront leur univers musical revisité. Mais selon toute vraisemblance, on est certain d’une chose : France Beaudoin et son équipe sauront faire lever notre party.

19 h / ICI Radio-Canada Télé / (En rappel lundi à 18 h 30)

ALT 2017 : On ferme l’année !

Photo courtoisie

Phil Roy et ses collaborateurs présentent leur rétrospective des 12 derniers mois. De leur côté, Julien Corriveau et Jean-François Provençal détaillent leurs « fails » de l’année. Une performance musicale d’Alex Nevsky est également au progamme.

19 h et 23 h / VRAK

À l’année prochaine

Photo courtoisie

L’une des émissions de radio les plus populaires d’ICI Radio-Canada Première propose, encore une fois, une émission spéciale du temps des Fêtes. Enregistrée au Club Soda, cette revue humoristique de 2017 est pilotée par Philippe Laguë, entouré de Pierre Verville, Michèle Deslauriers et Dominic Paquet.

20 h 30 / ICI Radio-Canada Télé / (En rappel mardi à 21 h)

Infoman 2017

Photo courtoisie

Accompagné par MC Gilles et Chantal Lamarre, Jean-René Dufort dresse, comme lui seul sait le faire, son bilan annuel. Bien que l’on connaisse la formule de l’émission, une question demeure : à partir d’où dans le monde l’animateur ouvrira-t-il sa rétrospective ? On vote pour l’une des régions du monde qui a abrité le plus grand nombre de conflits en 2017 : la maison des filles à Occupation double Bali.

22 h / ICI Radio-Canada Télé / (En rappel lundi à 20 h)

Bye Bye 2017

Photo courtoisie

Tout indique qu’environ 3 millions de Québécois défonceront l’année en direct avec Véronique Claveau, Anne Dorval, Pierre Brassard, Marc Labrèche et Patrice L’Écuyer. Quant à Simon Olivier-Fecteau, on annonce qu’il remplit les fonctions de réalisateur-coordonnateur, mais gageons qu’il apparaîtra également devant la caméra. La participation de « quelques invités-surprises » est également annoncée. Les coulisses du Bye Bye 2017 suivent à 0 h 30.

23 h / ICI Radio-Canada Télé / (En rappel lundi à 21 h)

Lundi 1er janvier

Classique hivernale

La meilleure solution pour digérer les restants de dinde et commencer la nouvelle année en beauté ? Faire du sport. Mais si vous êtes épuisé après une grosse semaine de soupers bien arrosés, regarder les autres faire du sport est tout aussi valable. C’est du moins ce qu’on va se dire en regardant l’affrontement Rangers de New York-Sabres de Buffalo bien installé dans notre divan.

12 h 20 / TVA Sports

Les Morissette en spectacle

Photo d'archives, Jean-François Desgagnés

L’intégral du one-woman / man show que Véronique Cloutier et Louis Morissette ont présenté partout au Québec au cours des dernières années. Offert en primeur sur ICI Tou.tv Extra, ce spectacle très rythmé et résolument drôle nous permet de constater combien la chimie opère à fond au sein du couple vedette.

Véro.tv

Mardi 2 janvier

La Coupe Hopman

Eugenie Bouchard et Vasek Pospisil sont les représentants du Canada dans ce tournoi par équipe disputé à Perth, en Australie. La paire aura fort à faire pour remporter la victoire, puisqu’elle affronte l’Allemagne, défendue par Alexander Zverev et Angelique Kerber.

22 h / TVA Sports

La famille Bélier

Photo courtoisie

Succès surprise de 2014 en France avec 7,4 millions d’entrées, cette charmante comédie dramatique d’Éric Lartigau a valu à Louane le César du meilleur espoir féminin. On y brosse le portait d’une jeune femme qui, contrairement à ses parents, n’est pas sourde et muette.