Merci au quatrième trio

VANCOUVER | Le Canadien se retrouvait techniquement en territoire ennemi en Colombie-Britannique. Mais depuis plusieurs décennies, il y a toujours eu une légion de partisans du Tricolore dans l’ouest du pays. Ils ont scandé des « Go, Habs, Go » à plusieurs reprises dans un gain de 7 à 5 contre les Canucks, hier, au Rogers Arena.

À la veille de cette rencontre, Jonathan Drouin avait offert une analyse très juste de son équipe.

« Notre quatrième trio joue du bon hockey, mais pas les autres », avait lancé le numéro 92.

Si le CH a réussi à sortir de Vancouver avec la victoire, c’est en grande partie grâce à la contribution des membres de son quatrième trio. Ils n’ont pas juste procuré de l’énergie, ils ont dynamisé l’attaque des leurs.

Nicolas Deslauriers a mené le bal avec deux buts. À son 226e match dans la LNH, le Québécois a célébré pour la première fois un doublé. Daniel Carr (1 but, 1 passe) et Byron Froese (1 passe) ont aussi procuré des maux de tête à Anders Nilsson et aux défenseurs des Canucks.

Dans le cas de Carr, il a marqué son but en supériorité numérique en redirigeant une frappe de David Schlemko. Pour ce dernier, il s’agissait de son premier point dans l’uniforme bleu, blanc et rouge.

Petry en contrôle

En l’absence de Shea Weber, Claude Julien devait prier pour voir d’autres défenseurs prendre le relais. Jeff Petry a compris le message en jouant un très fort match en compagnie de Karl Alzner.

En plus de ses missions défensives, Petry n’a pas eu peur de se lancer à l’attaque. En deuxième période, il a orchestré le premier but de Deslauriers grâce à une superbe incursion en zone adverse. Il a transporté la rondelle de son territoire jusqu’à celui des Canucks. On n’avait pas vu souvent une telle scène cette saison.

Dans les dernières secondes en deuxième période, Petry a marqué son quatrième but de l’année. Seulement trois secondes après une punition à Alex Biega, il a surpris Nilsson d’un plomb de la pointe.

Des chances, mais pas de but

De retour à l’aile gauche aux côtés de Drouin, Max Pacioretty a retrouvé un brin de sa vigueur en obtenant deux très bonnes chances de marquer. S’il n’a pas touché la cible, le capitaine a préparé les buts de Paul Byron et de Phillip Danault (filet désert).

Le trio de Drouin, Pacioretty et Byron a offert des signes intéressants. On ne peut toutefois en dire autant de l’unité de Phillip Danault, Alex Galchenyuk et Andrew Shaw. Galchenyuk a encore une fois perdu plusieurs batailles le long des rampes. Julien devait se cogner la tête en revoyant la scène du deuxième but de Thomas Vanek.

Galchenyuk a toutefois eu sa rédemption en fin de rencontre. Le numéro 27 a profité d’une passe précise de Danault pour ensuite battre Nilsson d’un tir irréprochable dans le haut du filet.

Trois fois Vanek

Du côté des Canucks, Thomas Vanek et le miraculé Brock Boeser ont été les meilleurs attaquants. Vanek a marqué trois buts en plus d’obtenir une passe contre son ancienne équipe, alors que Boeser a réussi son 18e but de l’année, un sommet chez les recrues de la LNH.

Atteint par un tir de Mark Giardano au pied gauche, Boeser a joué malgré une contusion. Il ne ressemblait pas à un joueur qui patinait sur un seul pied.

Originaire d’Anahim Lake en Colombie-Britannique, Carey Price a signé la victoire en repoussant 34 tirs.