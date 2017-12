Le clan Villanueva réclame 990 000$ à un avocat

La famille du défunt Fredy Villanueva réclame près d’un million de dollars à son ex-avocat, pour avoir tardé à déposer un document judiciaire dans une affaire civile contre la Ville de Montréal.

« Le droit [de la famille Villanueva] a été réduit à néant en conséquence directe des actions et omissions dont s’est rendu responsable Me Peter Georges-Louis », peut-on lire dans une poursuite civile déposée cette semaine au palais de justice de Montréal.

Le clan Villanueva espère ainsi obtenir un million $, soit de la poche de leur ancien avocat, soit du Fonds d’assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec, en lien avec la mort de Fredy Villanueva survenue en août 2008.

Ce jour-là, le jeune homme avait été tué par balles lors d’une intervention des agents Jean-Loup Lapointe et Stéphanie Pilotte.

Poursuite

Le coroner avait critiqué tant le travail des policiers que le comportement des frères Villanueva. Si la version du policier voulant qu’il avait craint d’être désarmé n’a pas été crue, il aurait pu craindre à tort que sa vie était en danger, avait tranché le coroner.

À la suite du décès, la famille Villanueva avait entamé une poursuite civile de 990 000 $ contre la Ville de Montréal et les policiers.

« [Le clan Villanueva] a fait confiance à Me Georges-Louis et lui a confié le mandat de faire valoir ses droits », indique la poursuite civile.

Le dossier civil avait toutefois été mis sur la glace, le temps que l’enquête publique sur le décès de Fredy soit complétée.

Délais

Or, une fois l’enquête terminée, l’avocat avait 180 jours pour réinscrire la poursuite civile contre la ville, ce qu’il n’avait pas fait. En conséquence, ce litige s’est terminé de façon abrupte.

« Personne n’identifie donc une quelconque impossibilité pour eux d’agir dans le délai de rigueur », avait expliqué le juge, tout en reprochant le « laxisme » de ces avocats.

Et c’est justement à cause de ce « laxisme » que la famille Villanueva veut maintenant poursuivre l’avocat, puisque la question de la responsabilité civile des policiers et de la Ville ne sera jamais entendue par la cour en raison des délais pour réinscrire la cause.

« Si [le clan Villanueva] avait bénéficié de l’occasion de présenter sa cause, il aurait eu gain de cause », indique le document de cour.

À moins d’une entente à l’amiable, la poursuite civile sera présentée devant un juge d’ici les prochaines semaines.

Me Georges-Louis n’a pas rappellé le Journal.