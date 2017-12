Le déménagement des Islanders officialisé

Les Islanders de New York ont été choisis pour la construction d’un nouvel amphithéâtre sur le site du Belmont Park, mercredi, de sorte que leur retour à Long Island semble scellé.

L’aréna doit compter 18 000 sièges et pourra accueillir 150 événements annuellement à Elmont, tout près de la piste de courses hippiques où se tient le Belmont Stakes.

La candidature de la formation de la Ligue nationale de hockey (LNH) a été préférée à celle du New York City FC (NYCFC), club de la Major League Soccer. Plus tôt en décembre, les Islanders et le NYCFC avaient présenté leurs projets respectifs à l’Empire State Development (ESD), corporative de l’État de New York assignée au développement des affaires.

Aussi, les sourires étaient nombreux pendant la conférence de presse organisée en avant-midi en présence du commissaire de la LNH, Gary Bettman.

«Si vous êtes un partisan ou un joueur des Islanders, ce jour est certes des plus excitants, a déclaré celui-ci aux médias, en présence notamment du joueur-vedette John Tavares. Pour garder cette équipe à Long Island, en santé et forte, ce projet était essentiel. [...] Ce nouvel édifice constitue évidemment un bon présage.»

La misère

Conséquemment, l’organisation espère maintenant vivre des jours meilleurs, elle qui peine depuis plusieurs années à attirer des foules importantes.

Les Islanders partagent actuellement le Barclays Center avec les Nets de Brooklyn (de la NBA), mais cet amphithéâtre ne convient pas parfaitement au hockey. L’équipe attire le plus bas nombre de spectateurs moyen de la LNH en 2017-2018, soit moins de 12 000 amateurs par rencontre.

En plus du nouvel aréna des Islanders, des immeubles adjacents, dont un hôtel, sont prévus dans les plans pour revitaliser le Belmont Park, situé tout juste à l’est de l’arrondissement de Queens.