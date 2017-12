Le réseautage du temps des fêtes n’est pas qu’un échange de cartes d’affaires

Joyeux temps des fêtes à tous !

Sur quel pied entamez-vous cette saison si propice au réseautage ? Ces nombreux rassemblements offrent une occasion rêvée de laisser sa marque dans son milieu professionnel.

Voici quelques conseils pour briller :

À faire

Un esprit de légèreté. Votre interlocuteur devrait se rappeler de votre conversation avec un sourire. Tenez-vous-en à des thèmes légers et évitez les sujets tendus, tabous ou trop personnels.

Une écoute attentive. Démontrez votre intérêt à l’égard de l’autre, on vous en sera reconnaissant. D’ailleurs, en cas de doute ou de trou de mémoire, posez une question complémentaire. En vous concentrant sur votre interlocuteur, vous laissez une meilleure impression.

Positionnez-vous en professionnel, et non en chercheur d’emploi. On n’embauche jamais quelqu’un pour lui rendre service. En tant que candidat qui comble un besoin existant, vous représentez un investissement. Ainsi, démontrez votre valeur et maintenez un équilibre de pouvoir dans vos échanges.

Soignez votre langage corporel. Souriez, maintenez le contact visuel, gardez une bonne posture et offrez une poignée de main ferme. Mieux encore, penchez-vous un peu vers l’avant, ça rend votre geste plus chaleureux !

À éviter

Ne traitez pas les gens comme s’ils étaient leurs emplois. Dans un contexte de réseautage, on ne se présente pas exclusivement au nom de son employeur. Les participants ne sont ni des cartes d’affaires ni des babillards vivants pour les postes offerts dans leur entreprise ! Intéressez-vous à ce qu’ils sont, et non seulement à ce qu’ils font.

Ne demandez pas d’emploi ni de référence à la première rencontre. Pensez plutôt à offrir. Pourriez-vous leur recommander un article, une conférence, une formation ou même un restaurant ? Avez-vous un contact à leur présenter ? Pouvez-vous passer le mot au sujet de leurs produits et services ? Votre volonté à donner un coup de main sera particulièrement mémorable.

Le réseautage est une question de confiance, et cela s’acquiert avec le temps. Ce n’est ni une série de transactions ni un échange de cartes d’affaires. Souvenez-vous que les professionnels que vous rencontrez sont des personnes avant tout, et proposez de les soutenir dans leurs propres poursuites. Vous serez surpris de constater à quel point vous attirez ce que vous projetez.

Que cette période de l’année soit pleine de délices, de rires et d’enchantement !

