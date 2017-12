Un film québécois qui récolte plus de 6,5 M$ au box-office, on n’avait pas vu cela depuis... le premier De père en flic, à l’été 2009 ! Huit ans après la sortie du premier film (qui avait amassé à l’époque plus de 10,5 M$ au box-office), le tandem formé par Louis-José Houde et Michel Côté a donc encore fait mouche auprès du public et cette suite de De père en flic a été le titre le plus populaire de l’été dans les salles du Québec, toutes nationalités confondues.