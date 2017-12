Cartel du pain : Loblaw offre 25 $ aux clients floués

TORONTO | La compagnie Loblaw a admis, mardi, son implication dans le cartel du pain et offrira une carte de 25 $ aux clients floués, qui en feront la demande à compter du 8 janvier 2018.

Cette carte pourra être utilisée pour l’achat de différents articles vendus dans les supermarchés Loblaw partout au Canada.

Pour recevoir cette carte, il faut remplir la demande par l’entremise du site internet de l’entreprise. Les clients ont jusqu’au 8 mai 2018 pour faire leur demande. Aucune preuve d’achat ne sera nécessaire pour être admissible.

Les clients auraient été floués de la fin 2001 jusqu’au mois de mars 2015.

De plus, l’entreprise a indiqué avoir congédié les employés qui ont joué un rôle dans cette entente de fixation des prix.

L’entreprise prétend que ce programme de carte Loblaw devrait coûter entre 75 et 150 millions $.

Loblaw est le plus grand détaillant de produits alimentaires et pharmaceutiques au pays, avec environ 2400 points de vente. L’entreprise ontarienne exploite différentes bannières, dont Provigo, Maxi, Real Canadian Superstore, et Your Independent Grocer.

Le 21 novembre dernier, le Bureau de la concurrence annonçait qu’il n’allait pas sanctionner Loblaw.