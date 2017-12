Maxime Comtois a retrouvé son aplomb

L’année 2017 n’a pas été de tout repos pour Maxime Comtois. Fortement critiqué la saison dernière lors de son année de repêchage pour sa production offensive en deçà des attentes, l’attaquant québécois a obtenu une douce revanche lorsqu’on lui a confirmé qu’il avait sa place avec Équipe Canada Junior.

En début de saison dernière, certains voyaient Comtois comme un espoir du top-10, voire du top-5 pour le repêchage de juin dernier à Chicago. Toutefois, le fougueux attaquant des Tigres de Victoriaville avait terminé la saison avec 51 points en 64 rencontres alors qu’il en avait amassé 60 la saison précédente, à l’âge de 16 ans.

Comtois a finalement glissé jusqu’à la fin de la deuxième ronde et a finalement été sélectionné au 50e échelon par les Ducks d’Anaheim, la même équipe qui, quelques rangs plus tard, prononçait le nom de son meilleur ami Antoine Morand.

UNE FIERTÉ

Cette année, les choses se sont replacées pour Comtois sur le plan offensif. Avant de partir pour le camp d’ÉCJ, il maintenait une moyenne d’un point par rencontre (29 en 29).

« De réussir à me tailler une place avec Équipe Canada Junior n’est pas seulement un accomplissement cette saison pour moi, a mentionné le Québécois mardi après-midi. C’est le résultat d’un gros travail sur moi-même que j’ai fait cet été afin de retrouver mon jeu et ma touche offensive. J’ai beaucoup travaillé cet été et j’ai aussi beaucoup appris. Pour moi, c’était important de rebondir cette année. Après tout, une saison ne fait pas une carrière. »

Si, sur le plan personnel, sa place au sein de la formation nationale le réjouit, il se dit également très fier d’avoir sauvé l’honneur du Québec en évitant à la Belle Province le malaise de ne compter sur aucun représentant.

« Ça me rend très fier. Je pense que plus de joueurs auraient mérité leur place au camp, mais les dirigeants avaient des décisions à prendre. Maintenant, je veux bien représenter le système québécois sur la scène internationale. »

RÔLE D’ÉNERGIE

Ce n’est pas une surprise, Comtois sera utilisé dans un rôle d’énergie avec la formation canadienne. Mercredi, lors du match préparatoire face à la République tchèque au Budweiser Gardens de London, il évoluait à la gauche du quatrième trio canadien complété par Brett Howden au centre et Alex Formenton à droite.

« Je sais que j’aurai un rôle de soutien. Nous comptons sur plusieurs joueurs talentueux pour jouer des rôles offensifs. Je veux simplement amener de l’énergie à l’équipe. »

Le Canada démolit les Tchèques

Équipe Canada Junior a outrageusement dominé la République tchèque, mercredi, lors de son avant-dernier match préparatoire en vue du Mondial Junior, les écrasant au compte de 9-0 au Budweiser Gardens de London.

Les Canadiens ont menacé tôt dans le match. Alex Formenton et Jordan Kyrou ont obtenu des chances en or dès les premiers instants de la rencontre, mais le gardien tchèque Jalub Skarek a résisté. ÉCJ a toutefois ouvert la marque peu de temps après par l’entremise du Québécois Maxime Comtois. L’attaquant des Tigres de Victoriaville a profité d’une belle pièce de jeu orchestrée par Kale Clague et Alex Formenton pour faire 1-0 Canada.

Robert Thomas, qui évoluait devant ses partisans à London hier en a rajouté avant la fin de l’engagement. Thomas a ensuite ajouté trois passes tandis que Taylor Raddysh a également récolté quatre points (deux buts et deux aides) pour mener le Canada à une dégelée de 9-0.

FABBRO SUR LA TOUCHE

Le défenseur de la formation canadienne Dante Fabbro n’était pas en uniforme hier. L’arrière canadien a subi une blessure au pied gauche lors d’un match avec les Terriers de l’Université de Boston peu de temps avant le début du camp d’ÉCJ. Le défenseur n’avait pas patiné lors des deux premiers jours du camp et avait été inséré dans la formation pour le deuxième match face aux étoiles universitaires.

Mercredi, il a été aperçu portant une botte orthopédique et aucune date de retour n’a été avancée dans son cas, mais sa participation au tournoi est incertaine.