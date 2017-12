Morceaux de Johnny

Combien seriez-vous prêt à donner pour mettre la main sur un mégot de cigarette qu’a jeté et écrasé Johnny Hallyday ? À Paris, on vous en propose un pour 90 euros (137 $). Bizarre, j’aurais été plus tenté par un « butch » de René Lévesque, mais bon...

Présentement, en France, des morbides et ténébreux veulent zigoter quelques euros, alors que l’émotion est encore chaude. David, un gars de Brest, jure que le mégot a été fumé par Johnny lors de son tout dernier spectacle à Carcassonne, en juillet. Il a même une vidéo pour le prouver, mais il y a des septiques dans la salle parce que la cigarette est une blonde et que Johnny fumait des brunes.

Aussi, il y a un photographe qui, actuellement, cherche à faire monter les enchères pour une photo de Johnny dans son cercueil.

N’IMPORTE QUOI

Un autre y va pour le coup de circuit. Un audioprothésiste du 10e arrondissement de Paris demande 10,000 euros et il vous donnera les empreintes des oreilles de Johnny. Il peut en reproduire tant que vous voulez parce que c’est lui qui a fabriqué les petits écouteurs que l’idole se plaçait dans les oreilles quand il était en spectacle.

On n’a toujours pas de nouvelles de son dentiste ni de son coiffeur.

Avoir su, j’aurais gardé un vieux téléphone de CKAC à l’époque de la rue Metcalfe où Tex faisait ses insolences.

Je me rappelle, début des années 80, en Floride, de m’être baigné avec Maurice Richard au motel de Rosaire Paiment. J’aurais dû garder une bouteille de cette eau. Ça vaudrait une fortune aujourd’hui. Quand tu l’as pas.

MERCREDISMES

Cinq jours avant d’entendre : « T’aurais vraiment pas du... »

La maison du Hells à vendre. Grande chambre avec garde-robe pour deux Harley.

Amateurs de bière, luttons contre le réchauffement de la cannette.

« Noël, et, année, !, Joyeux, bonne » (Ikea)

Nouveau au Folichon de Québec. Les duchesses à 10.

À DEMAIN

Congelez une tomate d’Appolo. On sait jamais.