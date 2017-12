Pensez-y et faites-le

Plusieurs amateurs ont rangé leur coffret de pêche dans un coin à la fin de l’été et ils l’oublieront jusqu’à la prochaine saison.

Bon nombre d’adeptes pourront profiter d’une pause bien méritée durant le temps des Fêtes. Ces derniers auraient grandement intérêt à faire un bon nettoyage, un triage et un ménage de leur boîte à leurres dès maintenant, sans quoi ils pourraient avoir de mauvaises surprises en début de saison.

Lorsqu’on ouvre son coffret et qu’on analyse son contenu, on réalise souvent qu’au fil des ans, on a investi des centaines de dollars pour bien le garnir. Il serait fort ennuyeux que les deux ennemis invisibles de vos équipements, l’humidité et le contact entre certaines composantes, détériorent une partie de votre investissement.

Bien propre

La première étape consiste à vider complètement votre coffret et vos plateaux et à bien laver tous les compartiments internes et externes.

Servez-vous d’un chiffon imbibé avec de l’eau et une solution de bicarbonate de soude (de la Petite vache). Faites sécher le tout et ventiler au besoin pour en soustraire toutes les odeurs qui auraient pu s’y emmagasiner. Si les effluves persistent, vaporisez un éliminateur d’odeur comme le Nok Out, par exemple.

Trier

C’est maintenant le temps de tout placer en ordre. Mettez de côté toutes les offrandes qui semblent en bon état en prenant soin de bien vérifier si les hameçons sont suffisamment piquants. Pour le découvrir, je vous rappelle qu’il vous suffit d’appuyer la pointe de l’un de ces derniers sur un de vos ongles et de tenter de le faire glisser doucement d’un côté vers l’autre. Si l’extrémité d’acier s’immobilise et ne se déplace pas en égratignant votre ongle, cela signifie qu’il est correctement affûté. Dans le cas contraire, vous devrez l’aiguiser avec une petite lime fine.

Regroupez tous les accessoires similaires en bon état, par taille. Vous pourrez ensuite ranger les émerillons, les bas de ligne métallique, les anneaux fendus, etc. dans des petits sacs de plastique, des contenants à pilules ou autres rangements adéquats.

Débarrassez-vous de tout ce qui n’est plus utilisable. Ça ne sert à rien de conserver des articles endommagés ou défraîchis comme de la vieille corde par exemple. Faites également un examen de conscience et retirez de votre assortiment tous les produits que vous n’avez pas exploités au cours des trois dernières années. Un jeune apprenti sera certainement heureux de les recevoir en cadeau et de procéder à certaines expérimentations avec ceux-ci.

Prévention

Prenez quelques minutes pour enlever tous les restants de ver de terre qui auraient pu sécher sur vos hameçons. En plus de les rendre moins performants, ils risquent de les corroder à long terme.

Désassemblez les dandinettes composées d’un corps souple monté sur une tête plombée. Sachez que divers types de caoutchouc peuvent contenir des substances issues du pétrole et elles attaqueront la peinture et le fini de plusieurs offrandes, dont les têtes plombées. Même une tête non peinte subira une certaine oxydation.

Isolez tous vos caoutchoucs en les introduisant dans des sacs de plastique. Et pour éviter qu’il se crée de nouvelles teintes psychédéliques, séparez les diverses couleurs. Retenez que les pires coloris à ce chapitre sont le chartreuse et le brun citrouille (pumpkin).

Retirez les offrandes et accessoires rouillés qui pourraient contaminer les autres métaux. S’ils vous semblent irrécupérables, vous auriez intérêt à vous en débarrasser. Sinon, tentez de leur redonner fière allure et effectuer les opérations nécessaires pour y arriver. Servez-vous d’un produit spécialement conçu pour raviver le lustre à l’argenterie. Il ne faut que quelques minutes pour que vos offrandes retrouvent leur éclat d’antan.

Finalement, prévenez la formation d’humidité qui engendre bon nombre de problèmes en déposant quelques sachets de gel de silice à l’intérieur de votre coffret. Changez-les à l’occasion. On en trouve dans plusieurs types d’emballages de souliers, de vêtements, d’équipements électroniques, etc.

Nouvelles législations

Afin de protéger plus efficacement la faune et ses habitats, le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, Luc Blanchette, proposait récemment un nouveau projet de loi ayant pour but d’augmenter la capacité du gouvernement à intervenir contre le braconnage. De plus, il désire agir plus efficacement en ce qui a trait à la protection de la faune et de ses habitats et moderniser les façons de faire afin de mieux répondre aux défis actuels en matière de conservation et de mise en valeur de la faune. Pour avoir un effet dissuasif, ce dernier souhaite donc augmenter de façon importante le montant de la plupart des amendes. Il veut aussi proscrire la chasse aux gros gibiers à l’aide d’appareils d’éclairage, de vision nocturne ou d’imagerie thermique et prévoir les cas où la possession d’une carabine à air comprimé est interdite. M. Blanchette propose aussi d’interdire l’utilisation d’un aéronef pour des activités de chasse, notamment pour le repérage ou le rabattage d’animaux et d’accorder aux agents de protection de la faune de nouveaux pouvoirs dont ceux de demander à un juge l’autorisation d’enquêter sur des terres privées en réalisant des enregistrements sonores ou visuels ou bien en utilisant un dispositif de repérage par système de localisation GPS. Il veut également s’assurer que les médecins vétérinaires rapportent les cas d’abus ou de mauvais traitements d’un animal et qu’ils déclarent certaines maladies ou certains agents pathogènes. Finalement, en matière pénale, il a l’intention de faire passer de deux à trois ans le délai de prescription applicable à une poursuite et permettre, entre autres, qu’une peine d’emprisonnement soit imposée dès la première déclaration de culpabilité dans le cas des infractions les plus graves. Félicitations pour ce raffermissement !