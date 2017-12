Québec verse 23 M$ aux villes pour les aider à payer la SQ

Le gouvernement Couillard versera 22,8 millions $ aux municipalités desservies par la Sûreté du Québec pour les aider à payer le salaire de leurs policiers.

Les villes ont vu leur facture de couverture policière passer de 305 millions $ à 337 millions $ annuellement en raison de la signature, par les policiers de la SQ, d’une nouvelle convention collective, le 24 juin dernier.

Or, le ministre de la Sécurité publique, Martin Coiteux, a convenu d’aider les villes à amortir cette augmentation des coûts, pour qu’elle soit de 3 %, plutôt que de 10,5 %.

Si cette annonce survient six mois après la signature du nouveau contrat de travail, c’est « parce qu’on voulait trouver une solution à ce qui aurait pu être un choc financier pour nos partenaires municipaux », a indiqué le ministre Coiteux.

« On parle d’environ 30 millions $, et nous, on va en assumer 22,8 millions. Ça ne se fait pas sur le coin d’une table. Il y avait des travaux à faire », a-t-il ajouté.

« Un beau cadeau »

Le président de la Fédération québécoise des municipalités, Richard Lehoux, a accueilli très positivement cette annonce du ministre, qui permettra aux municipalités de respirer, estime-t-il.

« Je suis certain que beaucoup de maires et de préfets vont lâcher un soupir de soulagement à la veille de Noël. C’est une agréable surprise, un beau cadeau », a-t-il indiqué.

Pour sa part, le président de la Commission de la sécurité publique de l’Union des municipalités du Québec et maire de Shawinigan, Michel Angers, voit cette aide financière comme « une preuve et une marque de respect de la part du ministre ».

« Je ne considérerai certainement pas l’annonce d’aujourd’hui comme un cadeau », a-t-il précisé.