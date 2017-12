Quelqu’un a transformé sa Tesla en limousine et la vend déjà

Dans le cadre d’un projet publicitaire, un fabricant de limousines a entrepris le projet de transformer une Tesla Model S en limousine. Et avant même d’avoir atteint son but, l’entreprise a mis la voiture en vente.

Récemment, on a écrit ici-même qu’un designer et un carrossier planchaient sur un projet de Model S familiale, mais on n’avait pas encore à ce jour aperçu de version limousine de cette berline électrique.

Le projet a débuté avec une Model S 85 2015. Il ne s’agit pas d’une version «D», c’est-à-dire qu’elle n’a que les roues arrière qui sont motrices. Depuis son achat, elle n’a roulé que 150 miles, soit à peine plus de 240 kilomètres.

Tesla Model S limousine eBay - 14powerseller

L’entreprise affirme avoir déboursé environ 100 000 $ pour cette voiture Tesla. Elle a également dû dépenser beaucoup de sous en aluminium, sans parler des heures passées à y travailler.

Dans la description de l’enchère sur eBay, il est indiqué que 90% de la transformation avait été effectuée. On ne mentionne toutefois pas les étapes qu’il reste à accomplir. Force est d’admettre qu’il est tout de même curieux que l’entreprise se départisse, fort probablement à perte, de la voiture alors qu’elle semblait si près du but.

Au moment d’écrire ces quelques lignes, l’enchère a atteint 30 000 $ US (38 658$ CAN) et cumule 18 mises. Une réserve a été fixée et l’enchère se poursuivra au cours des quatre prochaines journées.

