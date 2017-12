Quoi penser de l’ex de mon chum?

Depuis quelques mois, je vis avec l’ancien chum d’une de mes meilleures amies. En fait elle était sortie avec lui pendant un an il y a une dizaine d’années de cela. Je ne le lui ai donc pas volé. Mais c’est tout comme, car chaque fois qu’on se croise elle me parle en mal de lui. Comme si elle voulait détruire sa réputation à mes yeux. Je me sens de plus en plus mal avec ça et ça envenime ma relation avec mon chum. Comment faire pour que ça cesse ?