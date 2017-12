Réalisez votre plus grand rêve et rencontrez Marilou le 24 décembre

Depuis la sortie du blogue culinaire Trois fois par jour, Marilou est devenue un véritable emblème de «l’art de la table». Elle a su nous transmettre sa passion pour le blanc coquille d’oeuf et les belles cuillères en bois à travers des recettes plus «Pinterest» les unes que les autres.

La jeune mère de famille a donc décidé d’organiser une rencontre entre elle et ses fans le dimanche 24 décembre entre 10h et 13h (probablement pendant que la dinde sera au four) au coin boutique de Trois fois par jour.

Marilou (THE Marilou) sera sur place pour vous serrer la pince et jaser temps des Fêtes avec vous. En plus d'offrir des surprises aux premiers arrivants, on ose espérer qu’elle fera également goûter sa bûche de Noël.

Un évènement qui vous mettra dans l'ambiance des Fêtes juste avant votre souper du Réveillon! Ça promet!

Tous les détails ici.

Le coin boutique de Trois fois par jour

636 boul. Guimond, Longueil

